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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقق 436 جنيها أخر يوم عرض.. سحب فيلم البعبع من السينما

أمير كرارة
أمير كرارة

تقرر سحب فيلم البعبع الذى يقوم ببطولته أمير كرارة من دور العرض بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة فى الأيام الاخيرة حيث كان أخر إيراد حققه بلغ 436 جنيه.

وقق فيلم البعبع إجمالى إيرادات 43 مليون و500 ألف جنيه حيث استمر عرضه إلى ما يقرب من 6 شهور.

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أمير كرارة 

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المناوي ، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى العديد من المواقف الكوميدية.

وبدأ صناع مسلسل بيت الرفاعي تصوير العمل تمهيدا لعرضه في الماراثون الرمضاني القادم ، حيث تم تصوير عدد من المشاهد التي تجمع بين البطلين أمير كرارة وميرنا جميل .

مسلسل  «بيت الرفاعي»، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال ، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة ميرنا جميل ومحمد لطفي . 

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