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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 اشخاص يطلقون النار على سائق بكفر الشيخ

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (سائق" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ) بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز، وبها عيار ناري بالصدر.

 بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من تحديد مرتكبي الواقعة ( 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز). 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم ( بندقية آلية و2 خزينة – 2 بندقية خرطوش- 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

 بمواجهتهم قرر أحدهم بقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من البندقية الآلية المضبوطة محدثاً إصابته التي أودت بحياته لخلافات سابقة بينهما بالتعاون مع باقي المتهمين. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق أعيره نارية الأجهزة الامنية العثور على جثة المصارف المائية

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