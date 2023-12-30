بيان عاجل لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ثمنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قرار دولة جنوب أفريقيا التقدم بدعوى ضد جيش الاحتلال لارتكابه جرائمَ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، لدى محكمة العدل الدولية.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن هذا القرار الذي ينحاز لدماء المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء، يحظى بترحيبٍ من شعبنا وقواه ومكوناته، وذلك رغم عدم تعويلنا ورهاننا على مثل هذه المؤسسات الدولية التي لم تنصف شعبنا الفلسطيني يوماً.

وختمت الحركة قائلة: "نشير هنا إلى أن رد وزارة الخارجية "الإسرائيلية" على القرار الجنوب أفريقي، بأنهم "يستهدفون المقاومة، وليس أهالي غزة"، لا يعدو كونه محاولةً للتملص من جرائم الإبادة الجماعية، التي ارتكبت ولا تزال تُرتكب بالقطاع".