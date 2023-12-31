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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

«مبتتحسبش كده ياصاحبي».. قصة «السويسي» وفيديوهات تيك توك مع زوجته الإيطالية «بهانه»

مصطفى السويسي
مصطفى السويسي

تصدر التيك توكر المصري مصطفى السونسي وزوجته بهانه محركات البحث جوجل بسبب مقاطع الفيديو الساخرة الذي نشرها على حسابه على التيك توك .

السويسي وزوحته بهانه 

خرج التيك توكر مصطفى السويسي بعدة مقاطع فيديو كوميدية على حسابه عبر تطبيق التيك توك وعرض من خلالها اسلوب معيشته في ايطاليا والتي سافر اليها عن طريق الهجرة الغير شرعية ليعمل هناك مهنته وهي عامل بناء باليومية .

حقق السويسي شهرة واسعة من خلال مقاطع الفيديو التي يقدمها حيث وصل عدد متاعيه الي ما يتجاوز ال2 مليون متابع .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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