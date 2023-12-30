صدمة عيد الميلاد.. الدمار يضرب سكك الحديد البريطانية ويلغي رحلات آلاف الركاب

واجه الآلاف من البريطانيين صدمة كبيرة بشأن خطط سفرهم، إثر إعلان شركتي “يوروستار” و"ساوث إيسترن" عن مجموعة كبيرة من إلغاءات القطارات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار"، تم تعليق الخدمات الجنوبية الشرقية من وإلى لندن سانت بانكراس وستراتفورد وإيبسفليت حتى نهاية اليوم.

الدمار يضرب سكك الحديد البريطانية ويلغي رحلات الاف الركاب

وفي الوقت نفسه، تم إلغاء جميع قطارات يوروستار اليوم من وإلى باريس وأمستردام وبروكسل.

يأتي ذلك بعد أن غمرت المياه نفقًا تحت الأرض بالقرب من Ebbsfleet International بينما تسببت العاصفة Henk في إحداث دمار في معظم أنحاء البلاد.

الدمار يضرب سكك الحديد البريطانية ويلغي رحلات الاف الركاب

ونشرت شركة السكك الحديدية الجنوبية الشرقية لقطات مروعة للفيضانات عبر الإنترنت تظهر الممر المليء بمياه الأمطار.

وقالت Eurostar: "تحديث الخدمة: تم إلغاء القطارات اليوم بسبب إغلاق جزء من المسار مؤقتًا بالقرب من لندن. نعتذر عن التأثير على السفر اليوم".

كما حثت العملاء على مراجعة موقعها الإلكتروني للحصول على تحديثات الحالة.