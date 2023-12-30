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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منتجات غذائية نهائية في حصاد مشروعات التصنيع بجامعة طيبة التكنولوجية

صدى البلد

عرض طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر حصاد مشروعات مقرر المواد المضافة في الأغذية كمشروعات مصغرة وإنتاج منتجات غذائية نهائية، تشمل المواصفات الواجب توافرها في هذا المنتج، بالإضافة إلى جودة تصميم الأغلفة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تمثل جامعة طيبة التكنولوجية والانتشار مستقبلا في سوق العمل.

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كما شمل العرض دراسة جدوى كاملة للمشروع، ومهارات العرض والتواصل واستعراض مراحل التصنيع والمشاكل التى واجهت الطلاب أثناء عمليات التصنيع المختلفة وطرق حلها، وذلك  تحت اشراف د. محمد عبدالعظيم، أستاذ المقرر و م.م.محمد البدوي، عضو الهيئة المعاونة، بحضور كلا من  الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور حموده محمد دردير، عميد الكلية، والدكتور أبوبكر هريدي، أستاذ الكيمياء العضوية بالبرنامج والذي ناقش الطلاب في المشاريع المقدمة.

وأوضح الدكتور حموده دردير، عميد الكلية، أن طلاب البرنامج أظهروا جدارة متميزة في العام الثاني، (مرحلة الدبلوم العليا المهنية في تكنولوجيا التصنيع الغذائي)، شملت المهارة العالية والتي تتمثل في تصنيع منتجات عالية الجودة مثل التونة والبرجر والخضروات المجمدة وأنواع من الشكولاتة، وزبدة الفول السودانى واللانشون والحلاوة الطحينة ومنتجات الألبان والفاكهة المجففة.

كما أبرز الطلاب، معرفة عالية من حيث مكونات المنتج واستهداف جميع المستهلكين الطبيعيين والذين يعانوا من بعض الأمراض مثل السكر والضغط، لإضافة الاحترازات على الملصقات الخاصة بكل منتج، كما قدم الطلاب عرضا رائعا مقنعا، للجنة المناقشة من خلال الإجابات الواضحة على الاسئلة، لافتا إلى أن التقييم كان بنظام الجدارات.

وأشار عميد الكلية، إلى أن المشروعات التسعة التي جرى الاستماع إليها، سوف تصعد بشكل مباشر للمشاركة كعرض تقديمي وبمعرض الصناعات الغذائية بمؤتمر شباب التكنولوجيين الثاني الذي يعقد في الجامعة في فبراير المقبل 2024، مشيدا بحضور طلاب الفرقة الأولى بنفس البرنامج، مما يعكس تكامل العملية التعلمية ونقل الخبرات وتشجيع الطلاب الحداثى، للوصول إلى أفضل مخرجات للتعليم طبقا لأهداف البرنامج والكلية الاستراتيجية والمنبثقة من رؤية الجامعة الطموحة.

من جانبه أعرب الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، عن سعادته لما وصل اليه الطلاب من جوده عالية فى التصنيع ومن مهارات فى العرض وكيفية عمل دراسة الجدوى وتصميم المشروعات، مما سوف يغير خريطة سوق العمل عند تخرج الطلاب في سبل إنشاء أسواق جديدة في مجال التصنيع الغذائي، موجها الشكر للدكتور حموده دردير، عميد الكلية، والدكتور محمد عبد العظيم، والمهندس محمد البدوي، وأعضاء هيئة التدريس، على المتابعة المستمرة للعملية التعلمية؛ لتحقيق تعليم متميز بجودة عالية لجميع الطلاب.

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الأقصر التكنولوجية الخضروات المجمدة الخضروات الذكاء الاصطناعي الصناعات الغذائية برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي جامعة طيبة التكنولوجية جامعة طيبة

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