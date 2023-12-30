بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 26 مسجدًا في الجمعة الأولى من العام الجديد

قالت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطتها لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى وفي أول جمعة في العام الجديد 2024م سيتم افتتاح ( 26 ) مسجدا الجمعة المقبلة منها ( 20 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 464 ) مسجدًا منها ( 357 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 107 ) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 5 / 1 / 2024 م عدد (11486) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (709) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

1. مسجد الصافوري – عرب العليقات

مديرية أوقاف مطروح

2. مسجد نور الإسلام – مدينة سيدي عبد الرحمن

مديرية أوقاف الإسماعيلية

3. مسجد الصحابة – قرية الوادي الأخضر – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف أسيوط

4. مسجد عرب العطيات –التتالية - القوصية

5. مسجد أولاد شعيب – أبو كريم - ديروط

مديرية أوقاف سوهاج

6. مسجد الشيخ أبو المجد – الجواهين - جرجا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

7. مسجد الإبراشي – عزبة الإبراشي – الرياض غرب

8. مسجد السخاوي الشرقية – قرية السخاوي الشرقية – سيدي سالم

مديرية أوقاف البحيرة

9. مسجد محمد أفندي– قرية بطورس– أبو حمص

10. مسجد حويج – قرية قافلة – أبو حمص

11. مسجد الزيات – زاوية نعيم – أبو حمص

مديرية أوقاف أسوان

12. مسجد البركة – قرية بنبان بحري – مركز دراو

مديرية أوقاف الإسكندرية

13. مسجد الإخلاص – نجع عبد الملك – برج العرب

مديرية أوقاف الشرقية

14. مسجد الكمال – كفر نمر – أبو كبير

15. مسجد النصر – أبو عوينات – أولاد صقر

16. مسجد عرب مازق سعده – أبو خليل – فاقوس

17. المسجد الكبير – عزبة السرايا- شبرا النخلة

مديرية أوقاف الجيزة

18. مسجد مصعب بن عمير - أسفل محور أحمد عرابي - عزبة المطار - إمبابة

19. مسجد الصلاح - المنيرة - إمبابة

20. مسجد الفتح الإسلامي - العزيزية - البدرشين

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد حسن البدري – سبائكة العتامنة – مشطا

مديرية أوقاف قنا

2. مسجد الرحمن – البحري سمهود – أبو تشت

3. مسجدأسماء أبو الفتوح – قصير بخانس – أبو تشت

4. مسجد العتيق – قصير بخانس – أبو تشت

5. مسجد الشيخ عمر – النتش – خزام – قوص

مديرية أوقاف المنوفية

6. مسجد المصطفى – طملاي - منوف