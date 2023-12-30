جورجيا.. الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي يعود للسياسة بعد عامين من ترك منصبه كرئيس للحكومة

قال رئيس الوزراء الجورجي السابق بيدزينا إيفانيشفيلي، الملياردير الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير، يوم السبت إنه سيعود إلى السياسة الأمامية بعد عامين، قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2024.

ووفقًا لخطاب نشره حزب الحلم الجورجي الحاكم على الإنترنت، قال إيفانيشفيلي إنه سيعود بسبب الوضع الجيوسياسي «المعقد» وما وصفه بفشل المعارضة في محاسبة الحكومة.

ويعتقد على نطاق واسع أن إيفانيشفيلي يحرك الأمور في الحكومة على الرغم من عدم وجود أي منصب رسمي له منذ استقالته من منصب رئيس الوزراء في عام 2013.

وقال في خطابه يوم السبت إنه على اتصال منتظم مع القيادة الجورجية واقترح القيام بدور نشط في الحملة الانتخابية كرئيس فخري للحلم الجورجي.

ولطالما اتهمت أحزاب المعارضة إيفانيشفيلي، الذي جمع ثروته في روسيا في التسعينيات، بالولاء لموسكو، سيد جورجيا في الحقبة السوفييتية، والتي لا تزال تعتبر جنوب القوقاز بمثابة فناء خلفي لها.

كما اتُهمت الحكومة في السنوات الأخيرة بالتوجهات الاستبدادية. وفي مارس/آذار، حاولت إقرار مشروع قانون يعاقب من يطلق عليهم 'العملاء الأجانب' والذي قال منتقدون إنه يشبه القانون الذي استخدمه الكرملين لسحق المعارضة في روسيا.