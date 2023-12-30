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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكمين محكم.. كتائب القسام تعلن الإيقاع بقوة إسرائيلية في حي التفاح

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم السبت، عن تمكن مجاهدوها من إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.


كما أعلنت حركة سرايا القدس عن استهداف آلية عسكرية صهيونية بعبوة ناسفة وتم تدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
 

ودكت سرايا القدس التحشدات العسكرية بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط منطقة المحطة وشارع 5 في خانيونس.
 


كما قصفت سرايا القدس التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني شرق رفح بوابل من قذائف الهاون.
 

ودك رجل مقاومة سرايا القدس التحشدات العسكرية في منطقة عبسان شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، والتحشدات العسكرية لجنود وآليات العدو في محيط المطاحن جنوب دير البلح بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

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