تطورات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل .. تفاصيل

قالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، إنه تم تقديم مخطط جديد لصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر كجزء من مناقشة سير الاتصالات مع الوسطاء.

وفقا للقنا العبرية تشمل المرحلة الأولى من الخطوط العريضة، التي تم تقديمها، إطلاق سراح ما بين 50 إلى 40 أسيرا إسرائيليا لأسباب إنسانية.

أوضحت القناة إنه في المقابل، يتعين على دولة الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على هدنة ووقف كامل لإطلاق النار لمدة شهر واحد، بجانب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة يحاول الوسطاء لاحقاً تنفيذ صفقة أكثر تعقيداً، والتي تجمع بين انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والتوصل إلى تسوية سياسية.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل عازمة على استكمال الخطوة التي بدأتها وإسقاط حماس عسكريا وسياسيا.

وعلق مسئول سياسي إسرائيلي تحدث إلى القناة 12 العبرية، قائلا "المحادثات جارية بشأن صفقة مستقبلية.

لن أقول إن إسرائيل قريبة من التوصل إلى اتفاق، لكنه أقل بكثير".