عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل .. تفاصيل

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

قالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، إنه تم تقديم مخطط جديد لصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر كجزء من مناقشة سير الاتصالات مع الوسطاء.

وفقا للقنا العبرية تشمل المرحلة الأولى من الخطوط العريضة، التي تم تقديمها، إطلاق سراح ما بين 50 إلى 40 أسيرا إسرائيليا لأسباب إنسانية.

أوضحت القناة إنه في المقابل، يتعين على دولة الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على هدنة ووقف كامل لإطلاق النار لمدة شهر واحد، بجانب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة يحاول الوسطاء لاحقاً تنفيذ صفقة أكثر تعقيداً، والتي تجمع بين انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والتوصل إلى تسوية سياسية.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل عازمة على استكمال الخطوة التي بدأتها وإسقاط حماس عسكريا وسياسيا.

وعلق مسئول سياسي إسرائيلي تحدث إلى القناة 12 العبرية، قائلا "المحادثات جارية بشأن صفقة مستقبلية.

 لن أقول إن إسرائيل قريبة من التوصل إلى اتفاق، لكنه أقل بكثير".

صفقة تبادل اسرى حماس وإسرائيل الخطوط العريضة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر هدنة لمدة شهر في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

يعود لعصر العثمانيين.. الاحتلال يدمر حمام السمرا الأثري في حي الزيتون شمال غزة

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل أفرغت قرار مجلس الأمن بتوسيع المساعدات الإنسانية لـ غزة

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

إلغاء جميع رحلات القطارات بين لندن والبر الرئيسي الأوروبي لهذا السبب

وصية نبوية.. 4 ركعات تغفر ذنوبك لو كانت كالجبال.. أمامك فرصة قبل انتهاء العام

هل يجوز للمسلمين الاحتفال بالكريسماس؟ .. الرأي الشرعي في ذلك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة .. منة فضالى تثير الجدل من إسطنبول

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل فطائر القرفة

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟.. جدول العطلات خلال يناير 2024

أبناء النجوم يثيرون الجدل في أول ظهور| بنت ماجدة زكي تخطف الأضواء.. ابن الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل يحدثن ضجة

فيديو

تركيا تستعد لزلـ.زال مدمر جديد .. إجراء عاجل قبل الكـ.ارثة

عمرة رجب تبدأ من 28 ألف جنيه.. تفاصيل برامج شركات السياحة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

أسعار الذهب إلى أين؟.. صعود جديد لـ عيار21 ومفاجآت متوقعة الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ