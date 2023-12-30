بهدف رودري..مانشستر سيتي يتفوق على شيفيلد يونايتد خلال الشوط الأول

تفوق فريق مانشستر سيتي خلال الشوط الأول علي فريق شيفيلد يونايتد، بهدف دون رد ضمن منافسات الاسبوع العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز

الهدف الأول لمانشستر سيتي جاء بعد تمريرة طولية، وقام رودري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مما أسفر عن اهتزاز الشباك.

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية للفريق المقرر لها أن تخوض مواجهة شيفيلد يونايتد بالدوري الانجليزي.

وجاءت التشكيلة كما يلي: