«أحلى من الأرض» يشارك بمهرجان كليرمون فيران

يشارك الفيلم المصري «أحلى من الأرض» للمخرج شريف البنداري بقسم «نظرة أفريقية» في مهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير، في دورته السادسة والأربعين في فرنسا، المقرر انطلاقها في فبراير 2024.

وتعد هذه المشاركة الثالثة للمخرج شريف البنداري بمهرجان كليرمون فيران كمخرج ومنتج.

"أحلي من الأرض" إنتاج مصري فرنسي سويدي مشترك، وكان قد حصل على دعم من مهرجان مالمو للسنيما العربية، ومن معهد الفيلم السويدي.

يشارك في بطولته سارة شديد وحنين سعيد ونسمة البهي وفايزة عثمان وأحمد إسماعيل، ومن إنتاج شركة Africa films، التي كانت قد شاركت في نفس المهرجان عام 2021 بالفيلم القصير «ما لا نعرفه عن مريم».

«أحلى من الأرض» مدته 23 دقيقة، وتدور أحداثه حول رضوى الطالبة الجامعية التي تقيم في أحد دور المغتربات في القاهرة، ثم تذهب لمشرفة الدار لتشكو زميلتها سارة المقيمة معها في الغرفة، لتتصاعد الأحداث.

يذكر أن «أحلى من الأرض» هو الفيلم القصير السادس للمخرج شريف البنداري بعد أفلامه «صباح الفل» عام 2006، «ساعة عصاري» عام 2008، «حظر تجول» عام 2011، «حار جاف صيفا» عام 2016، «الحد الساعة خمسة» عام 2019.

ويواصل شريف البنداري إخراج وإنتاج الأفلام القصيرة علي الرغم من تقديمه بالفعل أعمالاً روائية طويلة وكذلك مسلسل "الجماعة٢" مع الكاتب وحيد حامد إلا أنه دوماً ما يعتبر الأفلام القصيرة نمطاً فنياً مستقلاً يتيح له المزيد من الحرية عن الأعمال الطويلة وكذلك تقديم أجيال جديدة من المخرجين الشباب، الأمر الذي يجعله يحرص علي الإستمرار فيه بإصرار وجدية وليس مجرد مرحلة في مشواره السنيمائي.