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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل: العثور على مكان اختباء يحيي السنوار في غزة

زعيم حركة حماس يحيى
زعيم حركة حماس يحيى السنوار

زعمت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على الشقة التي كان يقيم فيها زعيم حماس يحيى السنوار بالقرب من مدينة غزة في شمال القطاع.

وقالت القناة إن جيش الاحتلال استحوذ على العديد من الأشياء بداخل الشقة، مضيفة أن الشقة تقع فوق شبكة كبيرة من الأنفاق يبلغ طولها 218 مترًا يستخدمها كبار مسؤولي حماس.

وقال جيش الاحتلال بحسب القناة إنه "عثر في النفق على شبكة كهربائية وبنية تحتية للتهوية والصرف الصحي ووسائل للإقامة وغرف للصلاة والاستراحات و تم بناؤه بحيث يمكن البقاء فيه والقيام بالقتال منه لفترات طويلة من الزمن".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "بعد انتهاء أعمال التنقيب والعمليات التي تم تنفيذها على طول الطريق، تم تدمير النفق".

وتابع "هذا نظام أنفاق مهم للغاية لكبار مسؤولي حماس إنه أعمق من الأنظمة السابقة، ومختلف للغاية. ويحتوي على مصعد ينقل إلى الأسفل وتصل إلى مكان به سيراميك ودورات مياه ومكيفات".

جيش الاحتلال الإسرائيلي زعيم حماس يحيى السنوار مدينة غزة مخبأ السنوار إسرائيل كبار مسؤولي حماس

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