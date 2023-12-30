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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«أهلي 2005» يهزم الاتحاد بهدف نظيف في بطولة الجمهورية

صدى البلد

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 فوز على ضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 18 من بطولة الجمهورية.

سيطر فريق الأهلي على مجريات اللعب معظم الوقت وأهدر اللاعبون العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، وفي المقابل قاد أحمد عابدين خط الدفاع وتصدى مع زملائه لكافة هجمات المنافس خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

الضغط الهجومي المكثف الذي شكله «أهلي 2005» على دفاعات الاتحاد، نجح من خلاله هشام مصطفى في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت من تحت يدي حارس المرمى، بعد تمريرة بينية متقنة من محمد عبد الله.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ - عبد الله بستانجي - أحمد عابدين - محمود لبيب.


الوسط: أحمد خالد «كباكا» - أحمد وحيد - يوسف عفيفي - محمد عبد الله - هشام مصطفى.

الهجوم: محمد رأفت.

وشارك عمرو خالد بدلًا من يوسف عفيفي، وسيف أيمن بدلًا من محمد عبد الله، وطارق فوزي بدلًا من هشام مصطفى، ومعتز محمد بدلًا من كباكا، ومعاذ عطية بدلًا من محمد رأفت.

الفوز رفع رصيد «أهلي 2005» إلى ٣٥ نقطة وسجل الفريق ٣٦ هدفًا مقابل ١٥ هدفًا في مرماه.

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