أستاذ بجامعة القدس: الإعلام العبرى يخفى حقيقة ما يحدث فى غزة

علق الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

قال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك تعتيم حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة من قبل الإعلام العبري والتحريض بشكل كبير على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه لازال كل محاولات نشر الصورة لما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الشعب الفلسطيني غائبة عن الشارع الإسرائيلي، كما أن الإعلام العبري لا يعترف بأرقام عدد المصابين من الجنود الإسرائيليين.

وأوضح أن هذا الإعلام يتحدث عن 500 جندى مصاب و45 فى حالة حرجة فقط، ولكن الأرقام الحقيقية غير ذلك، وهناك إصابات نفسية ومعنوية وأرقام كبيرة عن الإصابات، ونحن ليس لدينا سبيل سوى الصمود ومحاولة تغيير نمطية التفكير تجاه الشعب الفلسطيني.