أستاذ قانون دولي: إدانة العدل الدولية لإسرائيل يضر بسمعة دولة الاحتلال

قال الدكتور محمد عليوة، أستاذ القانون الدولي ببريطانيا، إن محكمة العدل الدولية معنية بالمنازعات بين الدول، ومن حلق أي دولة في الامم المتحدة، مطالبة "العدل الدولية" بإصدار قرار مؤقت بمنع استمرار إبادة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى ان تقديم جنوب إفريقيا بطلب من محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة، تجاه إبادة الشعب الفلسطيني انجاز جيد للغاية.



وتابع أستاذ القانون الدولي ببريطانيا، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي وقع على اتفاقية الإبادة الجماعية، ومن حق المحكمة إنذار دولة الاحتلال بمخاطر إعداد إبادة جماعية، وهذا الأمر محتمل خلال 10 أو 15 يومًا، وهذا يعني أن دولة الاحتلال التي تدعي أنها دولة حريات ترتكب جرائم إبادة جماعية، وبأن كل الدول التي ساعدت الاحتلال عليهم مسؤولية أخلاقية.



ولفت إلى أن إدانة "العدل الدولية" لإسرائيل من شأنه أن يضر بسمعة دولة الاحتلال والدول الداعمة للاحتلال، وهذا من شانه أن يؤدي إلى مراجعة الكثير من الحكومات الغربية لموقفها، تجاه ما يحدث في قطاع غزة.