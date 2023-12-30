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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بوروندي يطالب بـ رجم المثليين

رئيس بوروندي
رئيس بوروندي

دعا رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمي المواطنين إلى رجم المثليين، في تصعيد لحملة القمع على الأقليات الجنسية في بلد يواجه فيه المثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية بالفعل نبذًا اجتماعيًا وعقوبات بالسجن تصل إلى عامين إذا أدينوا بارتكاب جرائم جنسية مثلية.

وقال ندايشيمي في جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين والجمهور عقدت في شرق بوروندي يوم الجمعة: 'إذا كنت تريد جلب لعنة على البلاد، فاقبل المثلية الجنسية'.

وأضاف 'أعتقد أن هؤلاء الأشخاص، إذا وجدناهم في بوروندي، فمن الأفضل أن نقودهم إلى الملعب ونرجمهم. وهذا لا يمكن أن يكون خطيئة'، واصفا المثلية الجنسية بأنها مستوردة من الغرب.

وكانت تعليقاته أحدث عرض للتعصب المتزايد تجاه المثليين في المنطقة.

أقرت أوغندا قانونا في مايو يقضي بعقوبة الإعدام على فئات معينة من الجرائم الجنسية المثلية وعقوبات بالسجن لفترات طويلة على آخرين - وهي الخطوة التي أدانتها الحكومات الغربية ونشطاء حقوق الإنسان على نطاق واسع.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات بما في ذلك قيود السفر وإخراج أوغندا من اتفاقية التجارة الحرة معفاة من الرسوم الجمركية.

 كما علق البنك الدولي جميع القروض المستقبلية للدولة الواقعة في شرق أفريقيا احتجاجا على ذلك.

ويضغط بعض المشرعين في كينيا وجنوب السودان وتنزانيا من أجل سن قوانين صارمة مماثلة لمكافحة المثليين في بلدانهم.

ويرى السياسيون في هذه البلدان أن جهودهم تدعم القيم والسيادة الأفريقية ضد ما يعتبرونه ضغوطا غربية بشأن هذه القضية.

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