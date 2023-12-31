10 ملايين دولار.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن نجم الزمالك

فجر فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة بشأن العروض القادمة لنجم الزمالك زيزو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر: «اذا عرض نادي الشباب السعودي عشرة ملايين دولار لشراء زيزو من نادي الزمالك حتكون نقلة نوعية في أسعار اللاعبين المحليين الذين يلعبون في الدوري المصري.

وكان قد أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض مستمر مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر برنامج" البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" أحمد سيد زيزو مستمر مع فريق الزمالك حتي نهاية عقده ولن يرحل إلى الدوري السعودي كما يتردد في الفترة الأخيرة".

وتابع:"زيزو من أهم لاعبي الزمالك في الفترة الحالية ولا يمكن التفريط في خدماته الفنية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير ".