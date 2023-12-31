ناقد رياضي عن تصريحات سيد معوض: شارب طن حبوب شجاعة

أشاد الناقد الرياضي شادي عيسي، بتصريحات سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في برنامج أحمد حسن على قناة دي إم سي.

وكتب شادي عيسي عبر حسابة بموقع فيسبوك: سيد معوض شارب طن حبوب شجاعة.. مع أحمد حسن على dmc

وقال سيد معوض لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه يعارض فكرة بطولة كأس السوبر من 4 أندية، في ظل ضغط البطولة بشكل واضح، ومعاناة الفرق من الضغوط والاجهاد، مؤكدا أن هناك لاعبين من الأهلي سقطوا على مدار المباراتين بسبب الإصابات العضلية.

وأضاف معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "إقامة البطولة قبل معسكر منتخب مصر أمر سلبي جدا، خصوصا في ظل وجود معاناة واجهاد واضح لدى لاعبي الأهلي تحديدا، فهل سوف يستعد اللاعبين لأمم إفريقيا فنيا أم سيقضون المرحلة المقبلة لدى طبيب الفريق؟!، بطولة السوبر مضرة لمنتخب مصر، وهذه البطولة تقام لدى الدول التي تمتلك دوري منتظم".

وأردف: "الأهلي قدم مستوى ممتع، ومن أفضل مواجهات كولر مع الأهلي، كل اللاعبين كانوا جيدين طوال 75 دقيقة، والشحات وتاو ومعلول وهاني وكهربا وربيعة ومروان عطية، كلهم كانوا نجومًا في اللقاء، ومتعة المباراة قلت في الربع ساعة الأخيرة من جانب الفريق الأحمر بعد عودة فيوتشر وتسجيله هدفين، بأخطاء دفاعية".

وواصل: "فيوتشر كان موفق في الأهداف التي سجلها في شباك الأهلي، وخلال الوقت الإضافي الأول لم يكن هناك فرص للأهلي، لكن في الوقت الإضافي الثاني تألق أكثر من لاعب مثل طاهر محمد طاهر الذي تألق بشكل جيد لأول مرة وكان نشيط للغاية ويريد تسجيل الأهداف وكان أخطر لاعب في الوقت الأخير، بينما باقي التغييرات لم تكن مؤثرة بالقدر الكافٍ رغم تسجيل موديست وكريم فؤاد".