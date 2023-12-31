عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل الشعور بالحر في الشتاء يشير إلى وجود أمراض في الجسم؟

هل الشعور بالحر فى
هل الشعور بالحر فى فصل الشتاء يشير إلى وجود أمراض فى الجسم ؟

يشعر الكثير من الأشخاص بالحر بالرغم أنهم فى فصل الشتاء، مما يدفع الكثير من الأشخاص بتردد بعض المخاوف والتساؤلات هل الشعور بالحر فى فصل الشتاء يشير إلى وجود بعض الأمراض.

لشباب دائم.. نصائح للحفاظ على البشرة والاعتناء بها

مدرسة.. أحلام توجه رسالة لـ محمد عبده بعد حفل يوبيله الماسي بالرياض

هل الشعور بالحر فى فصل الشتاء يشير إلى وجود أمراض فى الجسم ؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي أن الشعور بالحر في فصل الشتاء لا يشير بالضرورة إلى وجود أمراض في الجسم، فصل الشتاء يكون باردًا وقد يتسبب في شعور الشخص بالبرودة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن بعض الأمراض أو الحالات الصحية يمكن أن تؤثر على قدرة الجسم على التحمل الحراري وتنظيم درجة الحرارة على سبيل المثال، الأمراض المرتبطة بجهاز المناعة الضعيف مثل الالتهاب الرئوي أو الانفلونزا يمكن أن تسبب زيادة في الحرارة الجسدية وتجعل الشخص يشعر بالحرارة.

إذا كنت تشعر بالحر في فصل الشتاء بشكل غير طبيعي أو إذا كان لديك أعراض أخرى مزعجة، فقد يكون من الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك الصحية، يمكن للطبيب القيام بالفحوصات والتحاليل اللازمة لتحديد سبب الأعراض وتوجيهك بشأن العلاج المناسب إذا تطلب الأمر.

أمراض أمراض فى الجسم الإلتهاب الرئوي الأنفلونزا العلاج هل الشعور بالحر فى فصل الشتاء يشير إلى وجود أمراض فى الجسم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

تعديل الأسعار| الحكومة تفجر مفاجأة بعد ساعات من قرار السلع الاستراتيجية

موضوعات متعلقة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

صفقة جديدة.. الفلسطيني وسام أبو علي يقترب من القلعة الحمراء| تفاصيل

عروس المشاتي.. أسوان تتجمل للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2024

أحدهم مات قبل الحكم.. المشدد 10 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بتغيير العملة

الجنيه الذهب يتخطى 25 ألفا.. سعر المعدن الأصفر في مصر اليوم 31-12-2023

آخر يوم في السنة .. اعرف سعر الدولار رسميا في مصر

يُذهب الهم ويقضي الدين .. دعاء علمه النبي لأبي أمامة ردده باستمرار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ