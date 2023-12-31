مدرسة.. أحلام توجه رسالة لـ محمد عبده بعد حفل يوبيله الماسي بالرياض

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة لفنان العرب محمد عبده بعد حفله بمناسبة يوبيله الماسي على المسرح في بوليفارد الرياض.

وكتبت أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع X: "الله الله يا أبو نوره يا كبير.. شكرا من القلب على تكريم الموسيقار ناصر الصالح كما أتمنى له ليلة خاصة لتكريم مسيرته العظيمة في التلحين، مش غريبة عليك يا أبو نورة، مدرسة ونتعلم منها كل يوم ربي يطول بعمرك ويحميك".



واحتفل فنان العرب محمد عبده بـ60 عامًا من العطاء الفني، في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض .

وأهدي المستشار تركي آل الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أسطوانة ثمينة من الذهب الخالص كنوع من التكريم لمسيرته الفنية الممتدة.

ورد عليه الفنان محمد عبده : سامحني سأبيعها على الفور وأهديها لكل ضحايا غزة والشعب الفلسطيني

وكان قد فاجأ المستشار تركي ال شيخ الفنان محمد عبده بزيارته خلال بروفات حفل اليوبيل الماسي قبل إنطلاقه.

وقد روج المستشار تركي آل الشيخ لحفل الفنان محمد عبده احتفالا باليوبيل الماسي لمسيرته والذي يقام في العاصمة الرياض.