جلا هشام تنضم لمسلسل باسورد

انضمت الفنانة جلا هشام، لمسلسل باسورد بطولة آية سماحة ومحمد السباعي، ويضم العمل عدد كبير من الفنانين الشباب.

يشارك في مسلسل باسورد: آية سماحة، محمد السباعي، الرابر شاهين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ وإخراج أسامة عرابي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

يعد آخر الأعمال التي شاركت فيها جلا هشام مسلسل ريفو 2، وعرض العمل خلال الشهور الماضية، وحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، من بطولة أمير عيد، مينا النجار، سارة عبد الرحمن، ركين سعد، صدقي صخر، تامر هاشم، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل باسورد في إطار اجتماعي لايت حول فرقة ريفو التي تتكون في مطلع التسعينيات، وتتطور الأحداث بعد ذلك.