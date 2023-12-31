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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قصة الزمالك وأوفا.. ماذا قال شوبير عن طلب انضمام نجله للقلعة البيضاء؟

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

أكد محمد عبدالمنصف، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يرغب في انضمام مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي لصفوف القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

مصطفى شوبير 

هل سيخطف الزمالك مصطفى شوبير؟

وقال محمد عبدالمنصف، خلال حواره ببرنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "كنت أتحدث مع أحمد شوبير، وطلبت منه انضمام مصطفى شوبير، لنادي الزمالك".

وأضاف: "مصطفى من الحراس المميزين لمستقبل مصر في حراسة المرمى، ولديه إمكانيات كبيرة وثقة وهدوء ويجيد اللعب بقدمه، وعنده كل المميزات".

وتابع: "أحمد شوبير قالي مصطفى أهلاوي وبيحب الأهلي ولا يفكر في الرحيل عن الأهلي، رغم أنه تلقى أكثر من عرض ولكنه مصمم يكمل في النادي".

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ليست المرة الأولى

ودائمًا ما يتطرق أحمد شوبير للحديث عن نجله خلال ظهوره الإعلامي وذلك قبل تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول للنادي الأهلي.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز تصريحات شوبير الأب عن الحارس الحالي مصطفى والتي بدأت بشكل واضح في 2017.

رفض هولندا من أجل الأهلي

أكد أحمد شوبير، في أبريل 2017، أن نجله مصطفى حارس مرمى الأهلي ومنتخب الناشئين، كان على وشك الاحتراف في هولندا عام 2016.

وأشار شوبير خلال استضافته ببرنامج حصاد الأسبوع بقناة دي إم سي سبورتس إلى أن نجله سافر إلى هولندا لمدة أسبوع، للاختبار بنادي إكسيلسيور.

احمد شوبير 

الخطأ الذي ارتكبه نجل شوبير 

وواصل: "لن أقسو عليك، الخطأ الذي ارتكبته درس ليك، وحظك حلو إن الخطأ جاء في هذه المباراة لأن الأهلي فاز بالمباراة".
وأضاف: "الكل بيغلط والكل بيتعلم ولكن المهم ازاي تعود للمباراة مرة أخرى"، مضيفا: "مصطفى شوبير لا يتحمل مسؤولية الهدف الثاني، بعد ما غيرت الكرة اتجاهها بعد اصطدامها باللاعب أحمد نبيل (كوكا)".

وتابع: "في الهدف الرابع للأهلي، مصطفى لعب الكرة بشكل جيد عند (موديست)، المميز في ضربات الرأس، والذي لعبها إلى كريم فؤاد، ويُحسب للحارس- رغم أنه أخطأ وتسبب في الهدف الأول- أنه حافظ على ثباته".

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