طارق الشناوي: الدراما المصرية خلال عام 2023 كانت ثرية ومتنوعة

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أنه كان على مدار فترات تم سحب البساط من تحت أقدام الدراما المصرية، عن طريق الدراما السورية، مشيرا إلى أن هذا التقدم ساعد على أن يكون هناك منافسة قوية، من الدراما العربية.

وقال طارق الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج "صباح البلد"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “رشا مجدي”، و “نهاد سمير”، إن الدراما المصرية خلال عام 2023، كانت ثرية ومتنوعة، مؤكدا أن هناك العديد من الأعمال المميزة، التي تمت خلال هذا العام.

موسم رمضان الماضي

وتابع الناقد الفني طارق الشناوي، أن المخرج محمد سامي من المخرجين الذي يستطيع توظيف الممثلين بشكل مميز، مما يساعد على خروج العمل على الشكل الأمثل، وهو ما ظهر في مسلسل "جعفر العمدة" بموسم رمضان الماضي.