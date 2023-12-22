عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي يكشف حقيقة شائعات "لا تكذبي" وعلاقتها بنجاة الصغيرة

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

قال الناقد الكبير طارق الشناوي أن أغنية لا تكذبي تصلح أن تكون مفتاحا لقراءة الفن، موضحا أنها أغنية تتحدث عن واقعة مختلقة من وحي خيال الكاتب كمال الشناوي الذي استطاع  تحويل الخيال إلى حقيقة من خلال إبداعه نافيا تماما وجود قصة خيانة لكامل الشناوي من حبيبته مع أحد كبار الكتاب في ذلك التوقيت.

واضاف الشناوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن تحية كاريوكا أكدت له أن عمه كامل الشناوي كتب أغنية لا تكذبي في نافذة منزلها بالجيزة، وأن الكاتب الكبير يوسف إدريس قال له "أنا اللي عمك كتب عنه قصيدة لا تكذبي" موضحا أيضا أن الكاتب الكبير مصطفي أمين أكد له أن عمه كتب أغنية لا تكذبي في منزله واتصل بنجاة ليسمعها الأغنية وأبدت إعجابها بها وطلبت منه غناء تلك الأغنية.

وأشار الشناوي إلى أن الكاتب الكبير الصحفي كمال الملاخ هو الآخر أكد له أن عمه كتب أغنية لا تكذبي في فندق بجوار الأهرامات وقام بتسميعها له مشيرا أيضا أن فاروق جويدة كتب مقالا منذ عامين نقلا عن الكاتب محمد حسنين هيكل أكد أن كامل الشناوي كتب أغنية لا تكذبي في فندق شهير، وهي نفس رواية الناقد كمال الملاخ مشيرا إلى أن تعدد الروايات حول أغنية لا تكذبي يؤكد أن أحداثها ووقائعها مختلقة وأن عمه كامل الشناوي أكد له أن هذه الأغنية من وحي خياله ومن فرط قوة الخيال أصبحت له مصداقية أقوى من الحقيقة.

الناقد الكبير طارق الشناوي طارق الشناوى أغنية لا تكذبي بالخط العريض كامل الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ترشيحاتنا

معظمهم من الأطفال.. شهداء وجرحي إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

شيخوخة مبكرة.. فيروس كورونا يعود بأعراض جديدة تصيب المراهقين

المفتي: هدم الزوايا أو تغيير نشاطها يُرجَع فيه إلى وزارة الأوقاف

الأهلي في المونديال| بيبو: دعم الجمهور وراء الفوز بالبرونزية

خبيرة: إسرائيل تسعى لإحداث تغيرات جذرية مع السلطة الفلسطينية وتكوين اتحاد فيدرالي

بتسهيلات جديدة.. سيات ابيزا بدون جمارك وأوفر برايس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية

ظاهرة النينو| متى تضرب مصر؟.. وهذا موعد سقوط الأمطار

ببجامة حرير.. سعر صادم لإطلالة بسمة بوسيل في برنامج دقيقة نفهم

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ