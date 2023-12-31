زغردت لنفسها وقصت شعرها.. فوتوسيشن ثراء جبيل يثير الجدل

نشرت الفنانة ثراء جبيل ، عدة صور رومانسية تجمعها بزوجها مختار الديناري في الطبيعة، دون الظهور بفستان زفاف تقليدي وبدلة للعروسين، وقام بمهاجمتها أحد المتابعين لها.



وعلق أحد المتابعين : "أومال بعد الجواز هتعملوا إيه"، وردت ثراء: "تم عقد العقران يا فندم الحمد لله"، مبروك لزواج طويل وسعيد".

واحتفلت الفنانة الشابة ثراء جبيل بخطوبتها على الفنان مختار الديناري وسط الأهل والأصدقاء.

ثم احتفلت الفنانة ثراء جبيل ، بزفافها على الفنان مختار الديناري وظهرت وهي ترتدي فستان بسيط من اللون الابيض وبقصة شعر مختفلة ، وممسكة بباقة من الورد.

وكان أخر أعمال ثراء جبيل هو مسلسل ورق التوت ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضاني على قناة cbc .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.