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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زغردت لنفسها وقصت شعرها.. فوتوسيشن ثراء جبيل يثير الجدل

صدى البلد

نشرت الفنانة ثراء جبيل ، عدة صور رومانسية تجمعها بزوجها مختار الديناري في الطبيعة، دون الظهور بفستان زفاف تقليدي وبدلة للعروسين، وقام بمهاجمتها أحد المتابعين لها.
 

 

وعلق أحد المتابعين : "أومال بعد الجواز هتعملوا إيه"، وردت ثراء: "تم عقد العقران يا فندم الحمد لله"، مبروك لزواج طويل وسعيد".

 واحتفلت الفنانة الشابة ثراء جبيل بخطوبتها على الفنان مختار الديناري وسط الأهل والأصدقاء.

ثم احتفلت الفنانة ثراء جبيل ، بزفافها على الفنان مختار الديناري وظهرت وهي ترتدي فستان بسيط من اللون الابيض وبقصة شعر مختفلة ، وممسكة بباقة من الورد.

وكان أخر أعمال ثراء جبيل هو مسلسل ورق التوت ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضاني على قناة cbc .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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