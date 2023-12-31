عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يوجه رسالة لـ جنوب أفريقيا بسبب دعوى الإبادة الجماعية في غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، رسالة إلى جنوب أفريقيا بسبب دعوي "الإبادة الجماعية"  ضد الفلسطينيين في غزة التى رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال نتنياهو في بداية جلسة مجلس الوزراء: "أود أن أقول لجنوب أفريقيا - لسنا نحن من يحاول ارتكاب الإبادة الجماعية، بل حماس أين كنتم عندما شرد الملايين من ديارهم في سوريا واليمن؟ سنواصل عملنا في مجال الحماية، وهو أمر ليس أخلاقيا مثله".

وفي وقت سابق رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها بارتكاب جرائم  "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، طالبت جنوب أفريقيا في الدعوى باجتماع محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة لإصدار حكم يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

بنيامين نتنياهو جنوب افريقيا دعوي الإبادة الجماعية الفلسطينيين في غزة إسرائيل محكمة العدل الدولية حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

ترشيحاتنا

نتنياهو يوجه رسالة لـ جنوب أفريقيا بسبب دعوى الإبادة الجماعية في غزة

غرامة وحبس 7 سنوات.. عقوبة الغش والترويج لأسئلة امتحانات الجامعات |تفاصيل

المكنسة| 9 نوات عنيفة تتعرض لها الإسكندرية في شتاء 2024

الصحة: فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن «علاج ضعف وفقدان السمع»

استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتلوا الجميع.. القيادة الوسطى الأمريكية تكشف حقيقة ما دار بينها وبين الحوثيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير ومكشوف.. إعلامية مشهورة بفستان قصير سعره خرافي تشعل السوشيال ميديا|شاهد

جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على الانستجرام|شاهد

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

فيديو

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ