نتنياهو يوجه رسالة لـ جنوب أفريقيا بسبب دعوى الإبادة الجماعية في غزة

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، رسالة إلى جنوب أفريقيا بسبب دعوي "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة التى رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال نتنياهو في بداية جلسة مجلس الوزراء: "أود أن أقول لجنوب أفريقيا - لسنا نحن من يحاول ارتكاب الإبادة الجماعية، بل حماس أين كنتم عندما شرد الملايين من ديارهم في سوريا واليمن؟ سنواصل عملنا في مجال الحماية، وهو أمر ليس أخلاقيا مثله".

وفي وقت سابق رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، طالبت جنوب أفريقيا في الدعوى باجتماع محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة لإصدار حكم يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.