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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الاحتلال قرب الحدود اللبنانية

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، اليوم الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار الصاروخية في مستوطنات الجليل الأعلى، شمال دولة الاحتلال.

ووفقا لصحيفة "هارتس" الإسرائيلية، دوت صافرات الإنذار في مستوطنة زاريت، بالقرب من الحدود مع لبنان، على الرغم من أن جيش  الاحتلال قال في وقت لاحق إن صفارات الإنذار تم تنشيطها "بسبب نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين إسرائيليين في معارك مع مقاتلي حركة حماس وسط وشمال قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي بلغ 504 حتى يوم أمس، السبت.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش القول إن 167 من هؤلاء القتلى سقطوا في العملية البرية بالقطاع، سقط 9 منهم في الهجمات التي تشنها جماعة حزب الله وفصائل فلسطينية من جنوب لبنان.

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