«الصحفيين الفلسطينيين»: لا يوجد مكان آمن في غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية|فيديو

أكدت شروق أسعد، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الوضع الإنساني الحالي في قطاع غزة بالغ الصعوبة، مشيرة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من سكان القطاع بعيدين عن بيتهم وأسرتهم.

وقالت شروق أسعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية "دي إم سي، إنه لا مكان آمن في غزة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة أن قوات الاحتلال مُصرة على استكمال العمليات العسكرية في القطاع.

جلب أي مكاسب من الحرب

وتابعت عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن مجلس الحرب الإسرائيلي فشل في جلب أي مكاسب من الحرب سواء للشارع الإسرائيلي أو لمن معه من أعضاء.