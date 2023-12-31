حمم بركان الغضب بدأت تتحرك.. كبار ضباط الاحتياط بإسرائيل: حان وقت محاسبة قادة أركان الجيش عن كارثة 7 أكتوبر "القصة كاملة"

أصبح المشهد الداخلي في إسرائيل جاهزا لخوض المعارك الداخلية بين كبار الساسة والمؤسسات الرسمية، وفي أكبر تمخض لتلك المعارك المتوقعة بعد زلزال طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، تحدث كبار ضباط الاحتياط داخل الجيش الإسرائيلي عن ضرورة أن يتم التحقيق الآن في ما حدث من إخفاقات كارثية الذي مكن فصائل المقاومة الفلسطينية في توجيه أكبر ضربة أمنية لإسرائيل خلال العقود الماضية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة وللا العبرية، فإن الضباط يعتقدون أن ادعاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن التحقيق يجب أن يتم في نهاية الحرب، بدأ يتآكل، ووفقا لهم، يجب الآن التحقيق مع هيئة الأركان العامة، ويرى كبار المسؤولين أنه يجب فحص القيادات العليا في الجيش وليس الوحدات المقاتلة، وأن التحقيق العسكري سيؤدي إلى مزيد من التحقيقات وتحمل المسؤولية في الحكومة والهيئات الأخرى.

كتل بركان الغضب بدأت تتحرك داخل الجيش

ويبدو أن كتل حمم البركان بدأت تتحرك داخل الجيش الإسرائيلي لأسباب مختلفة، وبحسب الصحيفة العبرية، يدعو كبار ضباط الاحتياط إلى بدء التحقيق في سلوك هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر، خلافًا لموقف رئيس الأركان هرتسي هاليفي الذي أرجأ القضية إلى تاريخ غير معروف، وعلمت الصحيفة عبر مصادرها صباح اليوم الأحد، فإن الضباط يعتقدون أن الادعاء القائل بأنه لا يمكن البدء بالتحقيق في سلسلة الإخفاقات والإغفالات طالما أن القتال مستمر، قد بدأ يتآكل، ووفقاً لهم، ينبغي فحص سلوك هيئة الأركان العامة، وليس الوحدات القتالية، في أعقاب الأسئلة الصعبة التي نشأت حول سياساتها في العقد الماضي.

وتأتي تلك التصريحات مع اقتراب الجيش الإسرائيلي من 90 يوماً القتال، وكما يقول كبار ضباط الاحتياط، الذين اطلعوا على المعلومات بموافقة مصادر معتمدة، لأن اللحظة قد حانت حيث يجب على هيئة الأركان العامة أن تبدأ التحقيق في نفسها، وفي المرحلة الأولى، سيكون على رأس الجيش أن يكون للإجابة على الأسئلة حول عدم وجود تحذير استخباراتي واضح قبل 7 أكتوبر، وكيف لم تكن هناك خطط عمل لمنع مداهمة المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

الأسلئة الصعبة التي يجب الإجابة عنها

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن الأسئلة الإضافية التي ستطرح في التحقيق هي لماذا فشلت أربع كتائب في صد الهجمات حتى وصول التعزيزات المختلفة، ولماذا استغرقت هيئة الأركان العامة وقتا طويلا لبناء صورة عامة محدثة عن الوضع في قطاع غزة، وبعد التأخر في فهم الوضع، استغرق الأمر وقتاً طويلاً لإصدار أوامر منظمة بشأن التعزيزات، وتقسيم المهام حسب القرارات، والاستعدادات للاستمرار في الساعات الأولى التي كانت حاسمة.

وبحسب التقديرات، فقد أجرى تحقيق من قبل ستؤدي وزارة الدفاع إلى عمليتين رئيسيتين في البلاد، تحقيقات إضافية وتحمل مسؤولية هيئات أخرى في جهاز الأمن، الحكومة والكنيست، التي لم تشكل هيئة رقابة قوية بما فيه الكفاية، ولذلك، بحسب الضباط، لا يمكن الانتظار حتى "اليوم التالي" لبدء التحقيق، ومع ذلك، منذ الأيام الأولى للحرب، رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأسئلة حول النتائج الأولية حول ما سبق 7 أكتوبر والإجراءات التي تم اتخاذها بعد هجوم حماس.

"تشكيل لجنة تحقيق رسمية ليوم 7 أكتوبر"

وبالتوازي دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إعادة النظر في سلسلة الإغفالات والإخفاقات بمساعدة لجنة غير تابعة للحكومة، ووفقا له، تتحمل الحكومة مسؤولية الأحداث ويجب على اللجنة فحص "جميع العوامل المختلفة"، وقد قال وزير الخارجية إيلي كوهين صباح اليوم (الأحد) إنه في نهاية الحرب يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص سلسلة الإخفاقات والإغفالات التي أدت إلى السابع من أكتوبر.

ودعا الوزير بذلك إلى استخدام لجنة ذات "أسنان" أكثر، وليست تابعة للحكومة - خلافا لموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي، بحسب التقارير، مهتم بلجنة تحقيق حكومية، ووفقا له، فإن "الحكومة لديها مسؤولية، ويجب أن تكون اللجنة مستقلة للتحقق من جميع العوامل المختلفة، من المسؤول، ومن فشل، ومن يجب أن يحاسب، وأضاف الوزير كوهين أيضًا إلى كل مستجدات الحرب.

يجب التحرك في أسرع وقت

وفي مقابلة في برنامج إسرائيلي داخلي على إذاعة 103FM، قال : "من المهم أن تقدم اللجنة توصيات من أجل ضمان حدوث حدث صعب للغاية مثل ما حدث، فما حدث في 7 أكتوبر، لا يجب أن يتكرر مرة أخرى، ويجب التصرف في أسرع وقت ممكن، وبالتالي يجب أن يتم ذلك مع الأشخاص الأكثر جدية والمستقلين، للتحقق من جميع العوامل، السياسية والعسكرية والسياسية".

وأشار وزير الخارجية أيضًا إلى مسألة المفاوضات بشأن الرهائن مع حماس، ووفقا له، من الصعب معرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق في المحادثات قريبا، وأوضح: "كانت هناك أوقات كنا على يقين من أن الأمر سيحدث خلال 24 ساعة ولم يحدث، وكانت هناك أوقات كنا فيها أكثر تشككًا بعض الشيء وتقدم الأمر بشكل أسرع، وأعتقد أن الضغط العسكري الذي يضيق عليهم، والذي قد يرغبون فيه لبعض الوقت للتنفس بشكل أو بآخر، يساهم بالتأكيد".