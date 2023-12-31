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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع عبري: نسبة إشغال السجون الإسرائيلية بالأسرى الفلسطينيين قاربت على 100%

أرشيفية
أرشيفية

قال موقع "سروجيم" العبري، اليوم الأحد، إن "لجنة الأمن الوطني الإسرائيلية" وافقت على تمديد حالة الطوارئ في السجون الإسرائيلية، في إطار الاستعدادات للتعامل مع ارتفاع أعداد الأسرى الفلسطينيين منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ووفقا لبيانات "مصلحة السجون الإسرائيلية" المقدمة في الكنيست، فإن السجون ستصل في المستقبل القريب إلى طاقتها الكاملة 100%.

وبحسب البيانات التي كشفت عنها اللجنة، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين حتى تاريخ 27/12/2023 صباحاً 19756 أسيراً، بزيادة أكثر من 3400 في عدد الأسرى منذ اندلاع الحرب، لافتة إلى أن عدد الأسرى قبل ذلك، كان 16353 أسيرا.

ووفقا للموقع فإن حوالي 88% من مجمل الأسرى الأمنيين وحوالي 18% من الأسرى الجنائيين تم تحصينهم بكثافة 3 أمتار مربعة لكل سجين، وهذا مخالف لقرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

وقال رئيس فرع تخطيط السجون في جهاز الأمن، إنه "خلال أسبوع أو أسبوعين سنصل إلى الحد الأقصى لاستيعاب السجناء في السجون".

وأضاف: أجرت لجنة جهاز الأمن حساباتها استعداداً لسياسة اكتظاظ السجناء، ونترك لكل قائد سجن إدارة سياسته الخاصة في اكتظاظ السجناء داخل السجون".

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