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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من خطورة الانقسام.. روسيا تعلن دعمها لإجراءات مصر لتوحيد الفلسطينيين

لافروف
لافروف

حث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الفلسطينيين على ضرورة الوحدة تحت منظمة التحرير الفلسطينية؛ مؤكدا دعم موسكو لإجراءات مصر الرامية لتوحيد الفلسطينيين.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، قال لافروف، في حديث لوكالة "نوفوستي" نشر اليوم الأحد، "تدعو روسيا باستمرار إلى إطلاق المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية.. ويظل الافتقار إلى الوحدة الفلسطينية أحد العقبات التي تعترض الطريق إلى ذلك".

وتابع: "نحن ندعم الإجراءات التي يتخذها شركاؤنا، ولا سيما مصر والجزائر، الرامية إلى حل هذه المشكلة.. ومن جانبنا، فإننا نساعد أيضا أصدقاءنا الفلسطينيين على إيجاد الحلول.. لقد زودناهم بمنصة روسية لعقد الاجتماعات.. نحن نشجع الجميع للتوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

كما أشار الوزير إلى أن الجانب الروسي، في اتصالاته مع ممثلي الحركات الفلسطينية، يوضح لهم "خطورة الانقسام على احتمالات قيام الدولة الفلسطينية".

وأكد لافروف أن مبادرة روسيا لعقد مشاورات متعددة الأطراف حول التسوية في الشرق الأوسط تتضمن إشراك ممثلي الفصائل الفلسطينية في المرحلة الثانية من الحوار.

وتابع لافروف قائلا إنه: "في أبريل 2023، طرحت روسيا مبادرة لعقد مشاورات متعددة الأطراف لتنسيق الأساليب لضمان الوحدة الفلسطينية.. ومن المقرر في المرحلة الثانية إشراك ممثلين عن الحركات الفلسطينية الرئيسية في الحوار"؛ مشيرا إلى أن هذا الاقتراح الروسي، لا يزال مطروحا على الطاولة.

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