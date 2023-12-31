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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإعلانات المخالفة والعشوائية من شوارع بني مزار بالمنيا

رفع الإعلانات المخالفة
رفع الإعلانات المخالفة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة وإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الاعلانات، وذلك وفقاً للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات حرصاً على المظهر الحضاري للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

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من جانبه، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة بالتنسيق مع قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ٢٥ إعلانا غير مرخص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس المركز إلى أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو اشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة، وذلك في إطار تفعيل الرقابة علي كافة القطاعات والمرافق الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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