بعد عدم استدعائه للمنتخب.. معتمد جمال يعقد جلسة خاصة مع دونجا

عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الأبيض، على هامش مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي.

وأوضح المدير الفني للزمالك لـ"دونجا" أهمية دوره مع الفريق، وطالبه بضرورة التركيز مع الأبيض وعدم تشتيت ذهنه بعد عدم استدعائه للمنتخب، وأن الفريق في حاجة لمجهوداته، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.