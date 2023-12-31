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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحيرة تدعم مستشفى المحمودية بجهاز أشعة مقطعية

صحة البحيرة
صحة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة أن هناك خطه تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

 وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتزويدها بكافه الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

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وقد صرح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم تدعيم مستشفى المحمودية بجهاز أشعة مقطعية ماركة فوجي فيلم - أحدث طراز يابانى الصنع - متعدد المقاطع (١٦ مقطع) بقطر ٧٥ سم يتيح عمل الفحوصات لجميع الأوزان حتى أعلى من ٢٠٠ كجم.

ويتميز الجهاز بدقة فائقة فى التصوير بمقاطع متناهية الدقة مما يتيح أعلى درجة من  التفاصيل وأعلى درجة من الجودة.


وأشار إلى أن تلك الأجهزة ستعمل على إحداث طفرة نوعية في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين على مستشفيات البحيرة، وتطوير المنظومة الصحية وتوفير كافة إحتياجات المستشفيات من أجهزة ومستلزمات طبية حديثة.

حيث تتيح تكنولوجيا التصوير متعدد المقاطع امكانية الحصول على أعلى جودة فى التصوير بجرعات إشعاعية أقل ، وكذلك كميات أقل من الصبغات وذلك لجميع الأعضاء الداخلية فى  الجسم.

ويأتي ذلك ضمن منظومة التطوير الكبرى التى تشهدها مستشفيات البحيرة ودعمها بالأجهزة الطبية الحديثة بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة ومحافظة البحيرة، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمرضي والمترددين على المستشفيات.

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