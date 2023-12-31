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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالبحيرة

حادث إنقلاب بالبحيرة
حادث إنقلاب بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء الجسم ، صباح اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي قبل كوبري أبو حمص اتجاه القاهرة- أبو حمص بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور  لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص إثر اصطدامه بحاجز الاسمنتي ، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

 وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابيبن ، حيث أسفر عن إصابة كل من أسماء محمود مهدى27سنه و الفت خميس علي 42سنه و اميره صلاح محمد 31سنه و مني زكي عبدالرؤوف 29سنه و امال سرحان ابوزيد 34سنه وهبة محمد مصطفى 28 سنة وهدى سعيد حسن 33سنة وبسنت محروس محمد 22سنة وريهام محمد على 25 سنة وأحمد جمعة عبدالقوي 30سنة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة الطريق الزراعى الحركة المرورية حادث تصادم سيارة ميكروباص تصادم ميكروباص تصادم سيارة

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