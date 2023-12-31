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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مجرم سيكوباتي يخطف مراهقة ويحجزها بغرفة سرية في منزله .. قصة مرعبة

المتهم
المتهم

لا يزال العالم يواجه أصحاب العقول المريضة، مرتكبي الجرائم الشنيعة لإشباع رغبتهم السيكوباتية المرعبة.

ففي جريمة أبسط ما يقل عنها بأنها تخطت مرحلة الشناعة، القت الشرطة الامريكية على رجل غير سوي، احتجز فتاة تبلغ من العمر16 عام، بمخبئ اعده اسفل منزله، وذلك بعد تلقي بلاغات من اسرة الفتاة المسكينة باختفائها بشكل مفاجئ.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار"، ويواجه زاكاري جونز (34 عاما) عددا من التهم الخطيرة بما في ذلك الاعتداء القسري على الفتاة المراهقة بعد أن تم إنقاذها من منزله في كينغز ماونتن في كنتاكي بالولايات المتحدة. 

المتهم

وأوضحت الصحيفة ، أن هذه الجريمة المروعة اكتشفت، حين استجابت الشرطة في مقاطعة لينكولن لبلاغ عن عنف منزلي  بمنزل المتهم في يوم عيد الميلاد.

وحاول المتهم أن يتنصل من جريمته حين أقدمت الشرطة على تفتيش منزله، حيث وجدت بحوزته مواد مخدرة حاول خفاءها في موقاد منزله، ولكن كانت المفاجأة اثناء اعتقال امتهم هي اكتشاف رجال الشرطة  باب خفي اسفل سجادة غرفة نومه، كانت تحتجز فيه الفتاة المراهقة وتبين ان ها المتهم السيكوباتي اقدم على اختطافها لتحرش بها والاعتداء عليه بطريقة غير آدميه.

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