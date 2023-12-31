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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف رمزي يرثى شقيقه بعد مرور 40 يوما على رحيله

شريف رمزى
شريف رمزى

نشر الفنان شريف رمزى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يرثى شقيقه حيث يتزامن هذا اليوم مع مرور أربعين يوما على رحيله.

وقال شريف رمزى : أغرب صدفة لا يمكن كنت أتخيلها إن النهارده يكون يوم 40 صلاح أخويا الله يرحمه، ويصادف إنه يبقى نفس يوم ليلة ميلادي.. الله يرحمك يا حبيبي يا صلاح ويجمعنا بيك في الجنة.. اللهم أبدله دارًا خير من داره وأهلًا خيرًا من أهله.. اللهم عافه واعفُ عنه.. اللهم ارزقه لذة النظر لوجهك الكريم اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.. اللهم بدل حبنا له ووجعنا على فراقه صبرًا وقوة على تحمل الحياة.. يارب نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة.

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شريف رمزى 

وكان كتب الفنان شريف رمزى تعليق مؤثر بعد رحيل شقيقه صلاح عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب شريف رمزى :" مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله ، صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة ، من يوم ما اتولد ".

وأضاف :" حياتى ما عمرها ما هتبقى زى ماهى من غيره ، بس مفيش حد غالى على ربه ، مش مصدق إنى بقول كلمة الله يرحمه .. بطلب من كل الناس تدعيله". 

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