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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صدمة عيد الميلاد .. وفاة راكبة على متن طائرة بريطانية

وفاة راكبة برحلة
وفاة راكبة برحلة جوية على متن طائرة بريطانية

في واقعة محزنة توفيت راكبة بريطانية على متن رحلة متجهة إلى المملكة المتحدة، حيث كانت المرأة التي لم يذكر اسمها تسافر على متن رحلة تابعة لشركة TUI إلى غلاسكو عندما أصيبت بالمرض في منتصف الرحلة يوم الجمعة (29 ديسمبر).

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار”،  تم تحويل رحلة TUI BY1573 الجوية  المتجهة إلى جلاسكو بعد تعرض المسافرة  لسكتة قلبية.

وهبطت الطائرة  بعد 20 دقيقة في مطار ماديرا، سانتا كروز، بعد الحادث الذي وقع على متنها.

وأوضحت الصحيفة انه على الرغم من جهود رجال الإنقاذ سابادوريس دي سانتا كروز وEMIR، لم يكن من الممكن إنقاذ المرأة لتتوفى اثناء الرحلة الجوية

وأفادت الصحيفة ان الطائرة وكانت  في طريقها إلى اسكتلندا قبل وقوع الحادث.

وفاة راكبة رحلة جوية واقعة محزنة المملكة المتحدة طائرة

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