عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبدأ من 500 ألف جنيه.. وحدات سكنية في حلوان.. الحق قدم

وحدات سكنية
وحدات سكنية

توفر الحكومة شققا سكنية وأراضي للأفراد بالمدن الجديدة بأسعار فى متناول الجميع حيث يمكن للمواطن التقديم على إعلانات الإسكان بطريقة سهلة ومبسطة لامتلاك وحدته أو أرض بالمدن الجديدة.

طرح وحدات سكنية جديدة 

ويسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة طريقة حجز وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد والتي أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير «وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»، عن إتاحة وحدات سكنية كاملة المرافق بالبلوك رقم (21)، بالمجتمع السكني بحلوان، بإجمالي 42 وحدة سكنية.

txt

حل مشكلة مستعصية.. رئيس الوزراء يعلن توافر وحدات سكنية لكل الشباب المستحقين

txt

بالأسماء .. مدبولى يسلم عقود وحدات سكنية للمستحقين بأكتوبر الجديدة

مساحات وأسعار وحدات سكنية بحلوان

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروح بحلوان، ما بين 68 م2 إلى 97 م2، وبأسعار تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى 730 ألف جنيه، حيث أته من المقرر تسليمها خلال شهر فبراير 2024.

تفاصيل الوحدات السكنية بحلوان


وأوضح الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير «وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية» طريقة سداد قيمة الوحدات السكنية المطروح والتي تتضمن ما يلي :- 


- يتم سداد 10% من ثمن الوحدة جدية حجز عند التقدم لحجز الوحدة السكنية المطروحة في حلوان 

- سداد 15% من ثمن الوحدة كدفعة تخصيص تسدد مع دفعة الحجز أو خلال 5 أيام عمل من تاريخ سداد جدية الحجز للوحدات السكنيه 

- سداد 25% من ثمن الوحدة كدفعة استلام خلال شهرين من تاريخ تخصيص الوحدة.

- وفيما يخص الـ 50% المتبقية يمكن تقسيطها على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات/ 10 سنوات / 15 سنة) وفقاً لرغبة العميل وإمكانياته بفائدة 7% سنويًا.

- كما يتم خصم 3% من ثمن الوحدة في حالة السداد الفوري لثمن الوحدة السكنية المطروحة.

txt

هل الوحدة السكنية أو المحل التجاري المؤجر عليه زكاة مال؟ لجنة الفتوى تجيب

txt

سكن لكل المصريين|رئيس الوزراء يسلم وحدات سكنية للمستحقين بأكتوبر الجديدة

كراسة شروط الوحدات السكنية المطروحة 


وأضاف الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير «وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»،، أنه يتم شراء كراسة الشروط نظير مبلغ 351 جنيهًا، وذلك من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة - المجتمع السكني الجديد - أطلس - حلوان على أن يتم استلام الوحدة فور سداد الـ 50% عبر ثلاث مراحل «حجز - تخصيص - دفعة استلام».

وحدات سكنية طرح وحدات سكنية جديدة وحدات سكنية جديدة لمتوسطى الدخل تسليم وحدات سكنية شقق الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

موضوعات متعلقة

الصحفيين تطالب حاجزي شقق العلمين الجديدة والمتميز بسرعة استلام خطابات التخصيص

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة: ذوو الهمم ضربوا مثالا في الصبر والقوة بماراثون زايد

تحذير عاجل من تعرض المنطقة لصراع إقليمي.. تفاصيل

احذر .. تدخين السجائر في هذا الوقت يصيبك بمرض قاتل

سلالات جديدة من انفلونزا الخنازير.. حقيقة رصد إصابات جديدة بفيروسH1N1 في مصر

لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات جدّية ردًا على خطط واشنطن.. والأرصاد توضح حالة الطقس في رأس السنة.. وتفاصيل استشهاد الصحفي الفلسطيني جبر أبوهدروس

إكسترا نيوز: انتخابات الرئاسة الحدث الأبرز في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ