تبدأ من 500 ألف جنيه.. وحدات سكنية في حلوان.. الحق قدم

توفر الحكومة شققا سكنية وأراضي للأفراد بالمدن الجديدة بأسعار فى متناول الجميع حيث يمكن للمواطن التقديم على إعلانات الإسكان بطريقة سهلة ومبسطة لامتلاك وحدته أو أرض بالمدن الجديدة.

طرح وحدات سكنية جديدة

ويسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة طريقة حجز وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد والتي أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير «وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»، عن إتاحة وحدات سكنية كاملة المرافق بالبلوك رقم (21)، بالمجتمع السكني بحلوان، بإجمالي 42 وحدة سكنية.

مساحات وأسعار وحدات سكنية بحلوان

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروح بحلوان، ما بين 68 م2 إلى 97 م2، وبأسعار تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى 730 ألف جنيه، حيث أته من المقرر تسليمها خلال شهر فبراير 2024.

تفاصيل الوحدات السكنية بحلوان



وأوضح الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير «وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية» طريقة سداد قيمة الوحدات السكنية المطروح والتي تتضمن ما يلي :-



- يتم سداد 10% من ثمن الوحدة جدية حجز عند التقدم لحجز الوحدة السكنية المطروحة في حلوان

- سداد 15% من ثمن الوحدة كدفعة تخصيص تسدد مع دفعة الحجز أو خلال 5 أيام عمل من تاريخ سداد جدية الحجز للوحدات السكنيه

- سداد 25% من ثمن الوحدة كدفعة استلام خلال شهرين من تاريخ تخصيص الوحدة.

- وفيما يخص الـ 50% المتبقية يمكن تقسيطها على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات/ 10 سنوات / 15 سنة) وفقاً لرغبة العميل وإمكانياته بفائدة 7% سنويًا.

- كما يتم خصم 3% من ثمن الوحدة في حالة السداد الفوري لثمن الوحدة السكنية المطروحة.

كراسة شروط الوحدات السكنية المطروحة



وأضاف الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع للجهاز المركزي للتعمير «وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»،، أنه يتم شراء كراسة الشروط نظير مبلغ 351 جنيهًا، وذلك من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة - المجتمع السكني الجديد - أطلس - حلوان على أن يتم استلام الوحدة فور سداد الـ 50% عبر ثلاث مراحل «حجز - تخصيص - دفعة استلام».