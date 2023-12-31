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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وداعا لزيادة الأسعار.. قرار مهم من وزير التموين بشأن 7 سلع أساسية بالأسواق

صدى البلد

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا وزاريا بشأن السلع الآتية:

أسعار 7 سلع رئيسية في الأسواق

١- زيت الخليط

٢- الفول المعبأ

٣- الأرز

٤- اللبن 

٥- السكر

٦- المكرونة

٧- الجبن الأبيض

وألزم قرار وزير التموين في مادته الأولى الشركات المصنعة والمعبأة والموردة لسلع زيت الخليط والأرز والفول المعبأ والسكر واللبن والجبن الأبيض والمكرونة بإصدار فواتير بيعية تتضمن نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى النهائي لسعر بيع المستهلك.

وجاء في المادة الثانية للقرار الوزاري أن تلتزم الشركات المشار إليها في المادة الأولى بتدوين السعر النهائي للبيع للمستهلك على السلعة على أن يدون فوق السعار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك.

وذلك بإحدى الطريقتين المتابعة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك إلى “ح أ س م” أو وضع ملصق استيكرات على السلعة مع اختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك إلى “ح أ س م”.

وتضمنت المادة الثالثة من قرار وزير التموين أن تمد الشركات المشار إليها في المادة الأولى وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات:
١- وصف المنتج.

٢- الحد الأقصى لسعر البيع.

٣- تاريخ الإنتاج.

٤- كمية الإنتاج.

٥- كمية المبيعات المحلية.

٦- الأرصدة المخزنة من هذه السلع.

٧- بيان المتعاملين مع الشركة (الموزعين- تجارة الجملة - تجار التجزئة) وسعر البيع لكل منهم.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإخطار جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في اليوم التالي لوروده.

وجاء في المادة الرابعة أن تلتزم الشركات المشار إليها عند تغيير سعر الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلعة باخطار وزارة التموين بالحد الأقصى لسعر البيع الجديد وأسباب التغيير.

وحظرت المادة الخامسة من القرار التلاعب في اي صورة من الصور المدون عليها السعر بالسلعة أو المنتج

البيع بأعلى من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي المدون على المنتج أو السلعة.

ونصت المادة السادسة على معاقبة بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين كل من يخالف القرار.

قرار وزارة التموين 7 سلع رئيسية أسعار الزيت أسعار اللبن أسعار الأرز أسعار السكر

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