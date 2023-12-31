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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أشجار الكريسماس وزينة بابا نويل.. أجواء احتفالية بشوارع القاهرة الكبرى استعدادا لرأس السنة

الاحتفال برأس السنة
الاحتفال برأس السنة بشوارع القاهرة الكبرى

ما بين أشجار الكريسماس و زينة بابا نويل لا يغفل الشارع المصري عن الاحتفال بأجواء رأس السنة وعيد الميلاد، وسط زخم من البهجة والسعادة، بتلك الأجواء التي لا يخلوا عام من الاحتفاء بها بأغلب شوارع القاهرة الكبرى.

الاحتفال برأس السنة بشوارع القاهرة الكبرى

يتربع وسط العاصمة عرش الاحتفالات عبر وجود أشجار الكريسماس بعدد شوارع وسط البلد، استعداد للاحتفال براس السنة الميلادي لتمنح هذه الأجواء حالة من السعادة الغامرة لدى المارة.

كما شهدت شوارع الدقي والمهندسين أجواء غامرة باحتفالات عيد الميلاد، سواء بتزين الشوارع بأشجار الكريسماس او بالأضواء الجميلة والخافتة التي تضيء ليل رأس السنة الميلادية.

الاحتفال برأس السنة بشوارع القاهرة الكبرى

انتشار بائعي قبعات بابا نويل الشهيرة هي أكثر سمة، تشهدها شوارع وسط العاصمة والقاهرة الكبرى، حيث يقبل العديد من المواطنين على شراء تلك القبعات لإسعاد أطفالهم بأحد مظاهر احتفالات رأس السنة المنتظرة.

الاحتفال برأس السنة بشوارع القاهرة الكبرى

البهجة والفرح وسط الأجواء الشتوية ،هي أكثر الحالات انتشاراً في شوارع القاهرة الكبرى، التي تستعد بكل أمل للاحتفال بقدوم السنة الجديدة التي يتمنع الجميع ان تكون افضال من سابقتها.

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