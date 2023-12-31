مدير التعاقدات بنادي المصرية للاتصالات يلمح لصفقات جديدة مع الزمالك |تفاصيل

علق أحمد سلطان، مدير التعاقدات بنادي المصرية للاتصالات، على رصد ثنائي الفريق مروان أحمد، وفيصل غريب، على رادار نادي الزمالك للتعاقد معهما في انتقالات يناير المقبلة.

وقال “سلطان”، في تصريحات ببرنامج “طويلة وعالية” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة، "الفريق يضم عددًا من اللاعبين المؤهلين للانضمام إلى أكبر فرق الدوري الممتاز".

وتابع "بعض الوسطاء بالفعل أكدوا أن الثنائي على رادار نادي الزمالك، ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي بين الناديين حتى الآن".

وتابع "مروان مدافع ممتاز طويل القامة وصغير السن، ويشبه اسلوب لعب أحمد حجازي، بينما غريب يلعب في مركز خط الوسط المدافع، ويشبه في أدائه طارق حامد، الثنائي ملتزم فنيا وسلوكيا داخل وخارج الملعب".

وواصل سلطان "بمجرد وصول عروض رسمية سيتم مناقشتها مع مجلس الإدارة، ونرى مصلحة النادي ومصلحة اللاعب، ولا نقف أمام مصلحة اللاعب مثلما حدث مع هشام صلاح عندما طلب الاتحاد السكندري ضمه".