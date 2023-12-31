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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالبينك الجريء.. حمدي الميرغني وزوجته في عيد ميلاد ابنتهما

حمدى المرغني وزوجته
حمدى المرغني وزوجته

شارك  الفنان حمدي الميرغني جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بمجموعه من الصور رفقة زوجته إسراء عبد الفتاح بعيد ميلاد ابنتهما تمارا.

 

وظهرت زوجة حمدى الميرغني ، بإطلالة لافتة مرتدية ملابس كاجوال باللون البينك و من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بالمسات البسيطة وتركت شعرها على الطريقة الويفى.

أقيم الاحتفال قبل أيام لكن حمدي الميرغني كشف عن الصور أمس.

ويبدو أن الصغيرة تمارا تحب كرتون little mermaid فكانت أجواء الاحتفال من قالب حلوى وزينة للمكان على شكل عروسة البحر.

ونشر حمدي الميرغني الصور عبر حسابه على انستجرام  وكتب: "عيد ميلاد جميلتي".

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اسراء عبد الفتاح اطلالة لافته الفنان حمدي الميرغني بإطلالة لافته حمدي الميرغني زوجة حمدي الميرغني

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