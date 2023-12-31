عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيدني تحتفل بعام 2024 بـ 8 أطنان من الألعاب النارية |شاهد

سيدني تحتفل بالعام
سيدني تحتفل بالعام الجديد

يستعد الملايين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بالعام الجديد، وكانت مدينة سيدني في أستراليا من الأوائل المحتفلين بالفعل ببداية عام 2024.

وحسب موقع "ياهو" أصبحت مدينة سيدني في أستراليا من أوائل المدن التي تستقبل العام الجديد، مع عرض ملحمي للألعاب النارية مدته 12 دقيقة شاهده الآلاف في جميع أنحاء المدينة.

وتجمعت الحشود طوال اليوم للحصول على مكان جيد، قبل العرض الأيقوني الذي يشهد إطلاق ثمانية أطنان من الألعاب النارية من جسر هاربور ودار الأوبرا.

جاء ذلك بعد أن بدأت نيوزيلندا احتفالاتها في الساعة 11 صباحًا بتوقيت جرينتش بعرض للألعاب النارية في أوكلاند.

وكانت الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ، تونجا وساموا وكيريباتي، أول من ودّع عام 2023، حيث بلغ منتصف الليل هناك في الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية المتوقعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، من المتوقع أن يصطف عشرات الآلاف في شوارع لندن قبل منتصف الليل هذا المساء، مع بدء العد التنازلي مع ساعة بيج بن.

وبعد المملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، ستحتفل عدة دول في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك البرازيل، في الساعة 3 صباحًا بتوقيت جرينتش، يليها الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة 5 صباحًا بتوقيت جرينتش.

فيما سيكون آخر مكان يودع عام 2023 ويستقبل 2024 هو جزيرة بيكر في وسط المحيط الهادئ.

استراليا الالعاب النارية بداية عام 2024 الدول الجزرية الصغيرة الساحل الشرقي للولايات المتحدة أوكلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

بعد اتهامات جمهور الزمالك.. الأهلي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

موضوعات متعلقة

بعد 10 أعوام.. بعثة الأمم المتحدة في مالي تستكمل انسحابها اليوم

استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل .. وبيان عاجل لـ إقليم كردستان

بعد قصف قوات البيشمركة في أربيل .. العراق يرد على اتهامات حكومة كردستان

دعا إلى تدمير الاحتلال.. اعتقال إسرائيلي بتهمة الانتماء لتنظيم داعش

إحصائية صادمة.. عدد الشهداء الفلسطينيين في 2023 الأعلى منذ نكبة 1948

خامنئي: المقاومة وما يحدث في غزة بفضل جهود قاسم سليماني

وقف دائم للنار.. فرنسا تكشف تفاصيل مكالمة ماكرون ونتنياهو

بقيمة 250 مليون دولار|أمريكا تفرج عن الحزمة الأخيرة من مساعدتها العسكرية لـ«أوكرانيا»

ترشيحاتنا

أرسنال يخسر أمام فولهام ويحل رابعا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة.. احذر ارتكاب هذا الفعل

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | اعرف هتقبض كام وحقيقة الزيادة الجديدة

وزير الاقتصاد الإسرائيلي ينتقد استمرار إرسال الاحتلال الوقود إلى غزة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال الاسبوع الجارى

دعاء للميت في نهاية العام ورأس السنة.. يضيء قبره ويفرح به ويدخله الجنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

تشييع جنازة والدة الموزع الموسيقى أحمد عادل من مدينة نصر

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

فيديو

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ