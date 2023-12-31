سيدني تحتفل بعام 2024 بـ 8 أطنان من الألعاب النارية |شاهد

يستعد الملايين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بالعام الجديد، وكانت مدينة سيدني في أستراليا من الأوائل المحتفلين بالفعل ببداية عام 2024.

وحسب موقع "ياهو" أصبحت مدينة سيدني في أستراليا من أوائل المدن التي تستقبل العام الجديد، مع عرض ملحمي للألعاب النارية مدته 12 دقيقة شاهده الآلاف في جميع أنحاء المدينة.

وتجمعت الحشود طوال اليوم للحصول على مكان جيد، قبل العرض الأيقوني الذي يشهد إطلاق ثمانية أطنان من الألعاب النارية من جسر هاربور ودار الأوبرا.

جاء ذلك بعد أن بدأت نيوزيلندا احتفالاتها في الساعة 11 صباحًا بتوقيت جرينتش بعرض للألعاب النارية في أوكلاند.

وكانت الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ، تونجا وساموا وكيريباتي، أول من ودّع عام 2023، حيث بلغ منتصف الليل هناك في الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية المتوقعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، من المتوقع أن يصطف عشرات الآلاف في شوارع لندن قبل منتصف الليل هذا المساء، مع بدء العد التنازلي مع ساعة بيج بن.

وبعد المملكة المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، ستحتفل عدة دول في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك البرازيل، في الساعة 3 صباحًا بتوقيت جرينتش، يليها الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة 5 صباحًا بتوقيت جرينتش.

فيما سيكون آخر مكان يودع عام 2023 ويستقبل 2024 هو جزيرة بيكر في وسط المحيط الهادئ.