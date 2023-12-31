عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بشعر مستعار.. مي حلمي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية سويت شيرت   باللون الفسفوري .
 

ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمالملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها وعلق البعض على شعرها بانه شعار مستعار “ باروكة”.
 

وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرزالصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

IMG_4662
IMG_4662
IMG_4661
IMG_4661
اللون الفسفوري المذيعة مي حلمي بإطلالة انيقة برنامج مى حلمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بفستان ملفت.. زوجة رامى عياش تخطف الأنظار بجمالها

برسالة رومانسية.. تامر عاشور برفقة زوجته فى عيد ميلاده

ترشيحاتنا

عمرها 103 سنوات.. طبيبة تستمر في علاج الناس وتكشف أسرار عمرها الطويل

رسالة من أمام عاشور لزوجته مع بداية العام الجديد.. شاهد

ميدو يكشف أمنياته للكرة المصرية في 2024

دعاء أول ليلة في السنة الجديدة.. 14 كلمة تعوضك بفرحة تدمع لها عينك

مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخي يضرب تل أبيب | فيديو

ابدأ العام الجديد بدون ذنوب.. ركعتان تمحو السيئات وهذا أفضل وقت لهما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مستعار.. مي حلمي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

5 آلاف طائرة درون في سماء أبوظبي..شاهد كيف استقبلت الإمارات عام 2024

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعدما أصبح مجانا| لماذا تغير موقف الأهلي بشأن صفقة البرازيلي سوزا؟

فيديو

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ