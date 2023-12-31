بشعر مستعار.. مي حلمي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية سويت شيرت باللون الفسفوري .



ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمالملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها وعلق البعض على شعرها بانه شعار مستعار “ باروكة”.



وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرزالصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

IMG_4662