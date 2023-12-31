إقالة 9 جنرالات في حملة تطهير موسعة بالجيش الصيني .. تقرير

كشف محللون عن قيام السلطات الصينية بإجراء حملة تطهير واسعة للجنرالات الصينيين أدت إلى إضعاف جيش التحرير الشعبي الصيني، وكشف الفساد العميق الجذور الذي قد يستغرق المزيد من الوقت لإصلاح وإبطاء حملة التحديث العسكري التي يتبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ وسط التوترات الجيوسياسية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن كبار المشرعين الصينيين طردوا تسعة ضباط عسكريين كبار من الهيئة التشريعية الوطنية، الجمعة الماضي، وهي خطوة تسبق عادة فرض مزيد من العقوبات على الكوادر الضالة، وكان العديد من هؤلاء من القوة الصاروخية، وهي الذراع الرئيسي لجيش التحرير الشعبي الذي يشرف على الصواريخ التكتيكية والنووية.

وتمثل عمليات التطهير انتكاسة للرئيس شي الذي ضخ المليارات لشراء وتطوير المعدات كجزء من جهود التحديث لبناء جيش 'عالمي المستوى' بحلول عام 2050، مع نمو ميزانية الدفاع الضخمة في بكين بوتيرة أسرع من الاقتصاد لعدة سنوات.

ومع ذلك، فإن السقوط الأخير للجنرالات وموردي المعدات العسكرية أدى إلى ثقب بعض هذه الهالة، وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت هناك رقابة كافية على هذه الاستثمارات العسكرية الضخمة في ظل تنافس الصين مع الولايات المتحدة في المجالات الرئيسية، بما في ذلك تايوان والجنوب. بحر الصين.

ومنذ تولى شي السلطة في عام 2012، شرع في حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد بين مسؤولي الحزب الشيوعي والحكومة، وكان جيش التحرير الشعبي أحد أهدافها الرئيسية.

جنرالات جيش التحرير الشعبي التسعة الذين تمت إقالتهم من المجلس التشريعي ينتمون إلى عدة فرق عسكرية؛ وكان ثلاثة منهم من القادة السابقين أو نواب قادة القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي؛ أحدهما قائد سابق للقوات الجوية والآخر قائد البحرية المسؤول عن بحر الصين الجنوبي. وكان أربعة ضباط مسؤولين عن المعدات.

وقال أندرو سكوبل، الزميل المتميز لشؤون الصين في معهد الولايات المتحدة للسلام: 'إنها علامة واضحة على أنه يتم تطهيرهم'.

المزيد من الرؤوس سوف تتدحرج

ولم توضح بكين سبب إقالة الجنرالات، ويقول بعض المحللين إن الأدلة تشير إلى الفساد في شراء المعدات من قبل القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي.

وقال ألفريد وو، الأستاذ المساعد في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في سنغافورة: 'سيتدحرج المزيد من الرؤوس، إن عملية التطهير التي تركزت حول القوة الصاروخية لم تنته بعد'.

كما اختفى وي فنغ، وزير الدفاع السابق الذي كان يرأس القوة الصاروخية، وعندما سُئل عن مكان وجوده، قال متحدث باسم وزارة الدفاع في أغسطس إن الجيش لا يتسامح إطلاقاً مع الفساد.

وتم عزل خليفته لي شانغ فو فجأة من منصب وزير الدفاع في أكتوبر الماضي دون تفسير بعد أن اختفى لعدة أشهر. وكان يرأس سابقًا قسم المعدات، وتم عزل أحد نوابه من البرلمان يوم الجمعة.

وفي اليوم نفسه، تم تعيين دونج جون، قائد البحرية الصينية السابق، ذو الخلفية المطلة على بحر الصين الجنوبي، خلفاً للي كوزير للدفاع.

ويقول المحللون إنه على الرغم من أن الجيش الصيني معروف منذ فترة طويلة بالفساد، فإن مدى حملة القمع الأخيرة ومشاركة القوة الصاروخية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني أمر صادم.

وقال دينيس وايلدر، زميل بارز في مبادرة الحوار الأمريكي الصيني حول القضايا العالمية: 'سيكون هذا الجزء من جيش التحرير الشعبي الصيني هو الأكثر صرامة في عملية التدقيق لكبار الضباط، نظرا لأهمية وجود رجال موثوق بهم للغاية مسؤولين عن الأسلحة النووية الصينية'. في جامعة جورج تاون.

واضاف 'علاوة على ذلك، يبدو أن الأمر يتعلق بعدد من كبار الرجال بدلاً من تفاحة فاسدة واحدة'.

ويقول المحللون إن تطهير كبار القادة العسكريين قد يؤدي إلى إضعاف القوة الصاروخية مؤقتًا حتى يتمكن شي من إعادة النظام إلى الداخل.

وقال يون سون، مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، إن 'القوة النووية الاستراتيجية هي ما تعتمد عليه الصين باعتبارها الحد الأدنى لأمنها القومي، والملاذ الأخير في تايوان'.

واضاف 'سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن الصين من تنظيف الفوضى واستعادة الثقة في كفاءة القوة الصاروخية وجدارة الثقة. وهذا يعني أن الصين في نقطة أضعف في الوقت الحالي'.

ووصف سون حملة شي للقضاء على الفساد العسكري بأنها مهمة عبثية 'لا يمكن إكمالها أبدا'.

وعلى المدى الأبعد، يتوقع المحللون أن تستمر مشكلة الفساد المزمنة في المؤسسة العسكرية الصينية بسبب عدم معالجة بعض الأسباب الجذرية ــ بما في ذلك تدني أجور الضباط والغموض الذي يكتنف الإنفاق العسكري.

وقال تشين داويين، الأستاذ المشارك السابق في جامعة شنغهاي للعلوم السياسية والقانون، إن حملة القمع المستمرة قد تثني شي عن المخاطرة باشتباكات خطيرة مع جيوش أخرى في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

واضاف تشين، وهو الآن معلق سياسي مقيم في تشيلي: 'قبل أن يدرك مدى تفشي الفساد، شرب مشروب الكولون الخاص به واعتقد أن الجيش يستطيع حقاً 'القتال والفوز بالمعارك' كما توقع'.

وتابع 'ولكن كيف يمكن أن تكون قلوب الجنرالات في حالة قتال، إذا كانوا مشغولين فقط بملء جيوبهم؟ يعرف شي الآن أن تصريحاتهم عن الولاء للحزب وللجيش تبدو جوفاء، وأتصور أن هذا من شأنه أن يفقد ثقته إلى حد ما'.