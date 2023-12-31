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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|حصاد ..الطروحات الجديدة تضيف 267 مليار درهم لرسملة الأسهم في 2023

اسواق الامارات
اسواق الامارات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية رسملة سوقية جديدة خلال العام 2023 تجاوزت 267 مليار درهم، بفضل الطروحات الأولية الجديدة، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود ست تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوياتها البالغة حالياً أكثر من 3.65 تريليون درهم.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 254.68 مليار درهم من الرسملة السوقية الجديدة، فيما بلغ نصيب سوق دبي المالي نحو 12.3 مليار درهم.

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وجاءت "أدنوك للغاز" في الصدارة، مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 182 مليار درهم بسعر بلغ 2.37 درهم للسهم الواحد، ثم "بيورهيلث" بعدما أضافت نحو 36.2 مليار درهم بسعر طرح 3.26 درهم للسهم، يليه "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج نحو 14.87 مليار درهم بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي.

وبلغت القيمة السوقية لسهم "فينيكس جروب" عند الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 9.07 مليار درهم، و"بريسايت ایه أي ھولدینغ بي ال سي" 7.5 مليار درهم، و"إنفستكورب كابيتال" لخدمات رأس المال نحو 5.04 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي، وصلت القيمة السوقية لأسهم مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" عند الإدراج إلى نحو 7.73 مليار درهم بسعر طرح بلغ 1.03 درهم، وبينما بلغت رسملة "تاكسي دبي" عند الإدراج نحو 4.6 مليار درهم وسعر طرح نهائي 1.85 درهم للسهم.

وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وشهدت الطروحات إقبالاً كبيراً من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى، إلى جانب توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني.

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