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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 31.3 مليار درهم قيمة 212صفقة على الأسهم المحلية في 2023

بورصة الإمارات
بورصة الإمارات

شهدت أسواق الأسهم المحلية، خلال العام الجاري 2023، تنفيذ 212 صفقة كبيرة ومباشرة على 39 شركة مدرجة لعدد 4.046 مليار سهم بقيمة ناهزت 31.3 مليار درهم.

واستناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات "وام" من الأسواق، استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من الصفقات الكبيرة بواقع 140 صفقة تم تنفيذها على عدد 2.236 مليار سهم بقيمة تجاوزت 28.5 مليار درهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 72 صفقات على عدد 1.81 مليار سهم بقيمة 2.69 مليار درهم.

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وجرى تنفيذ الصفقات على أسهم 19 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: "العالمية القابضة"، و"الدار العقارية"، و"العربي المتحد" و"الفا ظبي" و"الواحة كابيتال" و"أدنوك للغاز" و"الفجيرة الوطني" و"بنك أم القيوين الوطني" و"إشراق للاستثمار" و"البحيرة الوطنية للتأمين" و"الخليج للمشاريع الطبية" و"العين للتأمين" و"الوثبة للتأمين" و"انفيكتوس للاستثمار" و"حياة للتأمين" و"أم القيوين للاستثمارات" و"غذاء القابضة" و"ملتيبلاي" و"أبوظبي الإسلامي".

بينما تم تنفيذ الصفقات في سوق دبي المالي على أسهم 20 شركة مدرجة وهي: "الإمارات دبي الوطني" و"دبي الإسلامي" و"إعمار العقارية" و"اكتتاب القابضة" و"سلامة للتأمين" و"العربية للطيران" و"بنك الإمارات للاستثمار" و"بنك السلام" و"دبي التجاري" و"بي اتش ام كابيتال" و"تعليم" و"تكافل الإمارات" و"دبي للاستثمار" و"الإمارات ريم للاستثمار" و"الإسمنت الوطنية" و"الخليج للملاحة" و"الرمز كوربرويشن" و"الصقر للتأمين" و"أمانات القابضة" و"شعاع كابيتال".

 سوق أبوظبي

وحاز سهم "العالمية القابضة" على القيمة الأكبر من الصفقات المنفذة في سوق أبوظبي خلال العام الجاري بعد تنفيذ 50 صفقة كبيرة بقيمة 18.66 مليار درهم على عدد 46.63 مليون سهم، توزعت بواقع 44 صفقة في ديسمبر الجاري بقيمة 4.45 مليار درهم، وصفقة في مايو بنحو 269.9 مليون درهم، و3 صفقات في مارس بقيمة 9.5 مليار درهم وصفقة في فبراير بقيمة 1.04 مليار درهم، وصفقة في يناير بقيمة 3.37 مليار درهم.

وجاء في المرتبة الثانية "الفا ظبي القابضة" بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين في ديسمبر الجاري بقيمة جاوزت 3.59 مليار درهم لعدد 139.1 مليون سهم، ثم "مصرف أبوظبي الإسلامي" بعد أن شهد في مايو تنفيذ 3 صفقات بقيمة 2.517 مليار درهم لعدد 276.5 مليون سهم، ثم "ملتيبلاي" بعد تنفيذ 4 صفقات في فبراير بقيمة 1.15 مليار درهم لعدد 279.8 مليون سهم، و"غذاء القابضة" حيث شهد تنفيذ صفقتين الأولى في مارس بقيمة 533 مليون درهم لعدد 6.5 مليون سهم والثانية في مايو بقيمة 29.06 مليون درهم لعدد 675.9 ألف سهم.

وشهد سهم "أدنوك للغاز" تنفيذ 29 صفقة كبيرة لعدد 75.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 178.5 مليون درهم، شملت 10 صفقات في 28 مارس بقيمة 98.4 مليون درهم و10 صفقات في 29 مارس بقيمة 37.5 مليون درهم و8 صفقات في أبريل بقيمة 32.4 مليون درهم، وصفقة واحدة في مايو بقيمة ناهزت 10 ملايين درهم.

وتم تنفيذ صفقة كبيرة على "الدار العقارية" لعدد 52.7 مليون سهم بقيمة 285.7 مليون درهم، بالإضافة إلى 6 صفقات على "إشراق للاستثمار" شملت 4 صفقات في 29 مايو بقيمة 131.5 مليون درهم وصفقة واحدة في 31 مايو بقيمة 19.7 مليون درهم، وصفقة في ديسمبر الجاري بقيمة 35.6 مليون درهم.

وفي القطاع المصرفي، جري تنفيذ 8 صفقات على "بنك ام القيوين الوطني" على عدد 219.9 مليون سهم بقيمة 394.9 مليون درهم، منها 7 صفقات خلال ديسمبر الجاري بقيمة 359.9 مليون درهم، وصفقة في أغسطس بأكثر من 35 مليون درهم، كما شهد "بنك الفجيرة الوطني" تنفيذ صفقتين بقيمة 200.7 مليون درهم خلال ديسمبر، كما شهد "البنك العربي المتحد" خلال يوليو تنفيذ 5 صفقات لعدد 185.8 مليون سهم بقيمة 226.8 مليون درهم.

وشهد سهم "دانة غاز" تنفيذ 4 صفقات كبيرة خلال الشهر الجاري على عدد 321.19 مليون سهم بقيمة 246 مليون درهم، كذلك تم تنفيذ 4 صفقات كبيرة على "حياة للتأمين" في مارس الماضي بقيمة 36.3 مليون درهم لعدد 48.4 مليون سهم، فيما تم تنفيذ صفقتين على "العين الأهلية للتأمين" في مايو الماضي بقيمة 8.85 مليون درهم لعدد 253.09 ألف سهم.

سوق دبي 

وكانت أكبر الصفقات المنفذة في سوق دبي المالي خلال العام الجاري على أسهم "أمانات القابضة" حيث تم تنفيذ 11 صفقة كبيرة بقيمة إجمالية 865.7 مليون درهم على عدد 863.9 مليون سهم، منها صفقتين على عدد 525 مليون سهم بقيمة 493.5 مليون درهم خلال مايو الماضي، و7 صفقات في أكتوبر بقيمة 50 مليون درهم وصفقة في نوفمبر بنحو 101.8 مليون درهم وصفقة في ديسمبر بقيمة 220.4 مليون درهم.

وجرى تنفيذ 7 صفقات كبيرة على "إعمار العقارية" في أكتوبر بقيمة 48.9 مليون درهم و4 صفقات على "العربية للطيران" في ديسمبر بقيمة 142.1 مليون درهم، كما تم تنفيذ 12 صفقة على أسهم "الخليج للملاحة" بقيمة 262.19 مليون درهم لعدد 47.9 مليون سهم منها 4 صفقات في يونيو بقيمة 20 مليون درهم وصفقتين في 18 يوليو بقيمة 99.9 مليون درهم و4 صفقات في 24 يوليو بقيمة 99.6 مليون درهم وصفقة في نوفمبر بقيمة 15 مليون درهم وصفقة في ديسمبر بقيمة 27.6 مليون درهم.

وشهد قطاع المصارف تنفيذ عدة صفقات كبري منها صفقة على "الإمارات دبي الوطني" في أكتوبر بقيمة 10.7 مليون درهم لعدد 608.2 ألف سهم وصفقة على "بنك الإمارات للاستثمار" بقيمة 111.4 مليون درهم لعدد 914.1 ألف سهم، و7 صفقات على "دبي الإسلامي" بقيمة 43.5 مليون درهم في أكتوبر لعدد 7.8 مليون سهم و3 صفقات على "دبي التجاري" منها صفقة بـ 77.5 مليون درهم في نوفمبر و49.1 مليون درهم في أغسطس، وصفقة بـ 1.66 مليون درهم في مارس.

وشهد سهم "شعاع كابيتال" تنفيذ صفقتين بقيمة 40.5 مليون درهم الأولى في سبتمبر بنحو 39.2 مليون درهم، والثانية في ديسمبر بقيمة 1.26 مليون درهم، فيما شهد "بي اتش ام كابيتال" تنفيذ 3 صفقات في أكتوبر ويونيو بقيمة 401.2 مليون درهم، فيما تم تنفيذ صفقة على "الرمز كوربوريشن" في ديسمبر بقيمة 67.5 مليون درهم، و3 صفقات على "تعليم القابضة" منها صفقة بقيمة 127.5 مليون درهم في مايو وصفقة بـ 17.1 مليون درهم في يونيو وصفقة بـ116.1 مليون درهم في نوفمبر، وتم تنفيذ صفقتين على "الإمارات ريم للاستثمار" الأولي في أبريل بقيمة 30.7 مليون درهم والثانية في يوليو بنحو 36.6 مليون درهم.

و"الصفقات الكبيرة"، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

 

 

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