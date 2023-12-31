فنادق ومنتجعات سيوة كاملة العدد في احتفالات رأس السنة الميلادية 2024

تشهد واحة سيوة نسبة إشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية وصلت لـ 100% خلال احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية.



ورفعت كافة الجهات المعنية درجة الجاهزية تزامنا مع الاحتفالات تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وقامت الكامبات بعمل حفلات الفلكلور السيوي، مع عمل تصميمات خاصة بهذه المناسبة.



وأكد محمد جيري مدير إدارة السياحة أن واحة سيوة تشهد إقبالا كبيرا من زوار الواحة والتي تأتي تزامنا مع رأس السنة الميلادية حيث رفع جميع الفنادق بواحة سيوة شعار كاملة العدد في ظل الإقبال الكبير على قضاء أعياد رأس السنة بسيوة سواء من السياحة الداخلية أو الخارجية.



فيما قال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة إن الواحة شهدت انتعاشا اقتصاديا كبيرا فيما قام الزوار بالاحتفال بالكامبات والعشاء بها مع أجواء احتفالية رائعة وحققت المواقع السياحية والأثرية إقبالا كبيرا منها قلعة شالي الأثرية، وبحيرات الملح، وجبل التكرور ، وجبل الموتى، ورحلات السناري ، وعين كليوباترا.



وأشار محمد أنور مدير عام السياحة بالمحافظة أنه تتوافد السياحة الداخلية من المصريين والأجانب للاستمتاع بمظاهر الاحتفالات.



مشيرا إلى العديد من الفنادق قد أطلقت عروضا ترويجية واحتفالات داخلية وخاصة في فنادق سيوة لجذب أعداد من السياح المصرين والأجانب خلال احتفالات العام الجديد وقد تنوعت نسب الأشغال بين الفنادق بنسب عالية وشهدت مدينة سيوة إقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية نظرا لطبيعة سيوة الساحرة وجوها المتميز وشمسها الساطعة الدافئة وأجوائها الخلابة وتنوع المقومات السياحية بها